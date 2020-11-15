Білорусь: правозахисники повідомляють вже про понад 900 затриманих

Кількість затриманих учасників акцій протесту в Білорусі 15 листопада зросла до щонайменше 930, повідомляє правозахисна організація «Весна».

Здебільшого затримання відбувалися в Мінську, де силовики у чорному застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати тисячі демонстрантів.

Також людей затримували в інших містах: Гомелі, Гродні, Могилеві, Бресті, Новополоцьку.

За даними асоціації журналістів Білорусі, серед затриманих – щонайменше 18 представників ЗМІ.

У столиці Мінську силовики ще до початку акції протесту під гаслом «Я виходжу» почали затримувати її учасників, застосовували світлошумові гранати для розгону масових скупчень.

Силовики також розігнали на так званій «площі Змін» у Мінську народний меморіал Романові Бондаренку, 31-річному чоловіку, який був забитий до смерті раніше цього тижня. Після цього комунальники демонтували народний меморіал, повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

У Мінську люди спершу планували зібратися поблизу станції метро «Пушкінська», в місці, де ще у серпні загинув інший учасник протестів, Олександр Тарайковський.

Згодом вони мали пройти маршем до так званої «площі Змін», двору в Мінську, де був жорстоко побитий Роман Бондаренко.

Через кілька годин після інциденту, що стався 11 листопада, міліція привезла Бондаренка до лікарні, де Роман уже не вийшов зі стану коми, його смерть лікарі констатували ввечері 12 листопада.

Слова «Я виходжу», надіслані друзям у месенджері, були останніми, надісланими Романом Бондаренком перед смертю. Саме тому ці слова стали гаслом нової акції протесту.

15 листопада в Мінську не працював мобільний інтернет, кілька станцій метро у центрі міста були закриті, а декілька вулиць і площ – оточені поліцією.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська, яка невдовзі після виборів у серпні залишила Білорусь, засудила сьогоднішній розгін протестувальників і закликала міжнародну спільноту допомогти.

«Ми просимо наших союзників заступитися за народ Білорусі і права людини. Нам потрібен гуманітарний коридор для поранених, підтримка медіа, міжнародне розслідування злочинів», – написала вона у твіттері.

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року.