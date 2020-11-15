Число затриманих у Мінську сягнуло 300, силовики оточили «площу Змін»

У столиці Білорусі Мінську 15 листопада силовики ще до початку акції протесту під гаслом «Я виходжу» стали затримувати її учасників, застосовували світлошумові гранати для розгону масових скупчень. Станом на 16:00 (за місцевим часом, на годину більше за київський) спецпризначенці оточили головну точку опору – так звану «площу Змін» в одному з мінських дворів, де сусіди влаштували народний меморіал загиблого раніше цього тижня Романа Бондаренка.

За даними правозахисного центру «Весна», станом на 16:20 список затриманих нараховує понад 300 прізвищ.

Аналогічні акції пам’яті Романа Бондаренка відбуваються і в інших містах Білорусі.

У Мінську люди спершу планували зібратися поблизу станції метро «Пушкінська», в місці, де ще у серпні загинув інший учасник протестів, Олександр Тарайковський. Згодом вони мали пройти маршем до так званої «площі Змін», двору в Мінську, де був жорстоко побитий Роман Бондаренко. Через кілька годин після інциденту, що стався 11 листопада, міліція привезла Бондаренка до лікарні, де Роман уже не вийшов зі стану коми, його смерть лікарі констатували ввечері 12 листопада.

Слова «Я виходжу», надіслані друзям у месенджері, були останніми, надісланими Романом Бондаренком перед смертю. Саме тому ці слова стали гаслом нової акції протесту.

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року.