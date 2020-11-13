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13 листопада 2020, Київ 19:31
Фотогалереї

Тисячі людей в Білорусі вшанували пам’ять Романа Бондаренка у Мінську – фото

12 листопада у Мінську після повідомлення про смерть в реанімації Романа Бондаренка на «Площі Змін» стали збиратися небайдужі білоруси. Вони несуть квіти і свічки. Пізно ввечері 11 листопада в мінському дворі, відомому також як «Площа Змін», невідомі знімали біло-червоно-білі стрічки (БЧБ-стрічки). Роман вийшов дізнатися, в чому справа. На нього накинулися люди в штатському і балаклавах. Почалася бійка. Романа схопили і відвезли в Центральне РУВС. Через дві години чоловік опинився в реанімації лікарні швидкої допомоги в комі. У МВС Білорусі подію назвали «дворовим конфліктом» і «конфронтацією поглядів». За версією відомства, «небайдужі громадяни намагаються відновити порядок і не допускати порушень правил благоустрою».
Люди кладуть квіти, аби вшанувати пам&rsquo;ять Романа Бондаренка, у дворі, який назвали &laquo;Площею Змін&raquo;, Мінськ, 12 листопада 2020 року
1 Люди кладуть квіти, аби вшанувати пам’ять Романа Бондаренка, у дворі, який назвали «Площею Змін», Мінськ, 12 листопада 2020 року
На табличці написано: &laquo;Роман Бондаренко&nbsp;&ndash; це твій друг, твій брат, твій син, твій батько, твій сусід, [і] ти!&raquo;
2 На табличці написано: «Роман Бондаренко –
це твій друг, твій брат, твій син, твій батько, твій сусід, [і] ти!»
Світлина Романа Бондаренка оточена свічками та квітами. На табличці зліва написано: &laquo;Живе Білорусь&raquo;, а праворуч &ndash; &laquo;Ми виживемо, ми найкращі&raquo;
3 Світлина Романа Бондаренка оточена свічками та квітами. На табличці зліва написано: «Живе Білорусь», а праворуч – «Ми виживемо, ми найкращі»
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Напис на стіні російською мовою: &laquo;Смерті Романа не пробачимо&raquo;
15 Напис на стіні російською мовою: «Смерті Романа не пробачимо»
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