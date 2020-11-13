У реанімації помер побитий людьми в цивільному в Мінську Роман Бондаренко

Мінчанин Роман Бондаренко помер в реанімації, цю інформацію білоруським медіа підтвердили рідні чоловіка. Йому був 31 рік.

Увечері 11 листопада чоловіка схопили невідомі в цивільному одязі і масках у дворі його будинку на «Площі Змін» і кудись відвезли. Сусідам, що додзвонилися в Центральне РУВС Мінська, там відповіли, що чоловікові стало погано, він в лікарні. Опівночі Романа доставили в лікарню швидкої медичної допомоги у важкому стані, він був в комі.

TUT.BY розповідає, що лікарі оперували чоловіка кілька годин, шанси на виживання давали один до тисячі. Весь цей час він був непритомний. Йому потрібна була ще одна операція, але в такому стані проводити її було не можна.

Сестра Романа Бондаренко повідомила TUT.BY, що хтось приїхав в лікарню і вилучив всі речі її брата. Хто це був, рідні не знають. Увечері Роману стало гірше. Незабаром він помер. Його сестра Ольга Кучеренко також розповіла білоруської редакції Радіо Свобода, що вона сумнівається в тому, що її брат міг когось спровокувати на бійку.

«Рома нікого не провокував – це я знаю точно зі слів свідків, до того ж не одних. Все, що з ним сталося, – це сталося вже після «Площі Змін», це я знаю. Я записую це відео для того, щоб велика кількість людей дізналася про те, що відбувається в цій країні, що люди абсолютно беззахисні.

Я дуже сподіваюся на правоохоронні органи, що вони порушать кримінальну справу. Рома був людиною дуже спокійною, він ніколи не ліз ні в які конфлікти, навіть у сімейних відносинах він був дуже спокійний і сприймав все завжди з позитивного боку, з гумором. Я дуже сподіваюся на те, що справедливість переможе і ті, хто дійсно з ним це скоїли, понесуть покарання за законом». Після повідомлення про смерть Романа Бондаренка на «Площі Змін» стали збиратися небайдужі громадяни. Вони несуть квіти і свічки.

Пізно ввечері 11 листопада в мінському дворі, названому «Площа Змін», невідомі знімали біло-червоно-білі стрічки. Роман вийшов дізнатися, в чому справа. На нього накинулися люди в штатському і балаклавах. Почалася бійка. Романа схопили і відвезли в Центральне РУВС.

Через дві години чоловік опинився в реанімації лікарні швидкої допомоги в комі. У МВС назвали подію «дворовим конфліктом» і «конфронтацією поглядів». За версією відомства, «небайдужі громадяни намагаються відновити порядок і не допускати порушень правил благоустрою».

У ГУВС Мінського міськвиконкому повідомили, що силовики приїхали на місце події вже після бійки, нібито в міліцію надійшло повідомлення про бійку невідомих у дворі по вулиці Червякова.

«Співробітники міліції виявили 31-річного громадянина з тілесними ушкодженнями. В подальшому правоохоронці викликали йому швидку медичну допомогу. Чоловіка госпіталізовано», – мовиться у повідомленні. Однак на відео камер спостереження чітко видно, як невідомі тягнуть Романа в мікроавтобус і їдуть.

Хто такий Роман Бондаренко

Роман Бондаренко жив на вулиці Червякова близько «Площі Змін». Періодично він проводив час з сусідами у дворі. За освітою – художник, закінчив Білоруську державну академію мистецтв. Останнім часом працював директором магазину «Острів чистоти». Одружений. Служив у спецназі внутрішніх військ, в частині 3214, розповідає про чоловіка «Белсат».

За словами рідних, проблем з міліцією у Романа Бондаренко ніколи не було, на акції протесту і марші він не ходив. «Мені говорив, що знає, що з ним можуть зробити, якщо затримають, бо він служив у спецназі», – розповіла виданню «Наша нива» сестра чоловіка.

«Площею Змін» в Мінську називають двір вулиць Сморговскій Тракт і Червякова. Жителі найближчих будинків створили тут згуртовану спільноту: вечорами у дворі проводять чаювання, концерти, перформанси.

На трансформаторній будці довгий час був мурал «діджеїв змін», на паркані постійно висять біло-червоно-білі стрічки. У вересні тут затримали місцевого жителя Степана Латипова.

Він вимагав у невідомих, які знищували мурал з діджеями, представитися і показати документи. З 15 вересня Степан за ґратами, його підозрюють в організації масових заворушень і в намірі отруїти силовиків.