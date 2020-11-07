У Мінську затримали десятки учасників акцій протесту

У Мінську співробітники міліції затримали десятки учасників протестної акції медиків, які зібралися біля 1-ї клінічної лікарні за декілька кілометрів від центру міста, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

7 листопада, – в країні це святковий день, – медики планували провести акцію солідарності. Затримання почалися практично відразу після того, як учасники вийшли з будівлі лікарні й почали одягатися в білі халати.

На даний час затримані близько 40 людей, свідчать дані правозахисного центру «Весна».

У суботу в місті повинен був відбутися традиційний жіночий марш, однак міліція почала затримувати його учасниць раніше, ніж їм вдалося організовано зібратися, передають правозахисники.

Акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня перемогу на яких, як оголосила ЦВК країни, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу, Канада, США.