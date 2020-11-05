США закликає білоруську владу припинити тиск на опозицію та провести нові вибори

Звіт «московського механізму» ОБСЄ довів порушення прав людини та шахрайство на виборах у Білорусі, йдеться в заяві державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео 5 листопада.

У Державному департаменті вказують на порушення щодо мирних демонстрантів та журналістів.

«Ми й надалі надихаємося стійкістю та гідністю білорусів. США продовжують закликати білоруську владу припинити репресії та прислухатися до вимог білоруського народу щодо вільних і чесних виборів під незалежним спостереженням», – йдеться в заяві Помпео.

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5 листопада аналогічну вимогу озвучив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

5 листопада ОБСЄ оприлюднила звіт розслідування, здійсненого в рамках «московського механізму». За висновками, організація рекомендує владі Білорусі скасувати результати виборів і провести нові, а також зупинити насильство проти протестувальників, звільнити ув’язнених та забезпечити свободу мирних зібрань.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.