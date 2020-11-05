Білорусь: обшук у Багінської завершився, її не затримали

Білоруську опозиціонерку Ніну Багінську не затримали – про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисний центр «Вясна».

За даними правозахисників, обшук у квартирі завершився після 21 години за мінським часом. З квартири нічого не забрали, крім прапора з балкона. Ніну Багінську не затримали.

Про це також повідомляє телеграм-канал Nexta. Канал також оприлюднив відео, на якому опозиціонерка розповіла, що до неї прийшли люди в цивільному, хоча вона одразу зрозуміла, що перед нею – співробітники правоохоронних органів.

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Раніше 5 листопада стало відомо, що в квартирі білоруської опозиціонерки Ніни Багінської почався обшук.

Ніна Багінська стала одним із символів мирних протестів у Білорусі. Вона відвідує майже всі мітинги з великим біло-червоно-білим прапором.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.