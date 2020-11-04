У Євросоюзі узгодили санкції особисто проти Лукашенка

Постійні представники країн Євросоюзу в Брюсселі погодили нові санкції проти білоруських високопосадовців, включно з Олександром Лукашенком. Офіційно рішення буде затверджено Радою ЄС у найближчі дні.

За даними кореспондента Радіо Свобода, публікація рішення очікується в офіційному Журналі ЄС у п’ятницю, 6 листопада. У списку, крім Лукашенка, фігурують прізвища ще 14 осіб. У них будуть заморожені активи в Європі, а їм самим заборонять в’їжджати до Євросоюзу.

На початку жовтня ЄС запровадив санкції проти більш як 40 білоруських чиновників через фальсифікації на виборах президента і жорсткі розгони акцій протесту. Тоді Лукашенко не був внесений до списку, в Брюсселі пояснили це прагненням зберегти можливість для діалогу з Мінськом.

У середині жовтня в ЄС заявляли, що готові внести Лукашенка до списку санкцій, якщо ситуація в Білорусі не покращиться.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.