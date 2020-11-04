Білорусь. Рідні політв'язнів чекають на звільнення родичів із в'язниць

Переслідувати супротивників Олександра Лукашенка почали в Білорусі за кілька місяців до президентських виборів. Одними з перших у в'язниці опинилися блогер Сергій Тихановський, опозиційні політики Микола Статкевич, Павло Северинець та їхні прихильники. Пізніше на багатьох із них завели кримінальні провадження за організацію і підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок. Правозахисники визнали Северинця, Статкевича, Тихановського і ще понад 90 осіб політичними в'язнями. Про те, як живуть сім'ї, що чекають своїх рідних та близьких із в'язниць, в сюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».