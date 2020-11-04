Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 листопада 2020, Київ 14:13
Відео

Білорусь. Рідні політв'язнів чекають на звільнення родичів із в'язниць

Білорусь. Рідні політв'язнів чекають на звільнення родичів із в'язниць
Embed
Білорусь. Рідні політв'язнів чекають на звільнення родичів із в'язниць

No media source currently available

0:00 0:06:29 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Переслідувати супротивників Олександра Лукашенка почали в Білорусі за кілька місяців до президентських виборів. Одними з перших у в'язниці опинилися блогер Сергій Тихановський, опозиційні політики Микола Статкевич, Павло Северинець та їхні прихильники. Пізніше на багатьох із них завели кримінальні провадження за організацію і підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок. Правозахисники визнали Северинця, Статкевича, Тихановського і ще понад 90 осіб політичними в'язнями. Про те, як живуть сім'ї, що чекають своїх рідних та близьких із в'язниць, в сюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG