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03 листопада 2020, Київ 12:27
Новини | Міжнародні

Білорусь: Лукашенко провів кадрові зміни серед керівництва силовиків

Олександр Барсуков звільнений з посади заступника голови МВС Білорусі (архівне фото)

Олександр Лукашенко звільнив із посад державного секретаря Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика і заступника міністра внутрішніх справ, начальника міліції громадської безпеки Олександра Барсукова. Про це йдеться у відповідних указах на правовому порталі країни.

Генерал-лейтенант Валерій Вакульчик на посаді держсекретаря Ради безпеки пробув неповних менш ніж два місяці. Вакульчик звільнений з військової служби у запас за віком, він призначений помічником Лукашенка, інспектором у Брестській області.

Генерал-лейтенант міліції Олександр Барсуков також звільнений зі служби в органах внутрішніх справ у запас за віком, він став помічником Лукашенка в Мінську.

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Звільнений раніше з посади міністра внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв став помічником Лукашенка у Гродненській області.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.

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