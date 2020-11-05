Білорусь: у опозиціонерки Багінської триває «слідчий експеримент»

Близько 19 години 5 листопада в квартиру білоруської опозиціонерки Ніни Багінської увірвалися люди без опізнавальних знаків, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Вони заявили, що мають провести слідчий експеримент і що справа пов’язана з онукою Ніни Багінської, яка живе з нею.

Ніна Багінська стала одним із символів мирних протестів у Білорусі. Вона відвідує майже всі мітинги з великим біло-червоно-білим прапором.

Сусіди розповіли Радіо Свобода, що Багінська викликала міліцію проти невідомих людей. Незабаром до квартири піднялося близько десятка людей у чорному одязі, схожому на одяг людей, які раніше збивали протестуючих.

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Один з поліцейських, який прибув на дзвінок Багінської, стверджує, що вона вдарила його табуреткою.

За словами сусідів, у квартирі відбувається сварка. Двері квартири відчинені, кілька людей стоять перед входом, кілька на місці. У дворі будинку Багінської стоять дві маршрутки.

Як стало відомо журналістам, на місце подій прямує донька Ніни Багінської.

За інформацією телеграмних каналів, на які посилається білоруська служба, люди без розпізнавальних знаків почали затримувати людей у дворі будинку, де живе Багінська.