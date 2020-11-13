В Євросоюзі поклали відповідальність за смерть мінчанина Романа Бондаренка на владу Білорусі

Смерть Романа Бондаренка внаслідок побиття стала результатом дій білоруської влади, йдеться в повідомленні голови Європейської служби зовнішніх справ Жозепа Борреля 13 листопада.

«Це (смерть Романа Бондаренка) – обурливий і ганебний результат дій білоруської влади, яка не тільки безпосередньо та жорстоко репресувала власне населення, але й створила обставини, за яких такі незаконні акти насильства можуть мати місце», – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Боррель, Мінське не лише підважував «фундаментальні права і свободи білоруського народу, але й нехтує їніми життями».

«Ми очікуємо від влади припинення насильства та переслідувань, негайного та безумовного звільнення всіх затриманих, в тому числі політичних в’язнів, а також повного та прозорого розслідування всіх порушень їхніх прав», – зазначає він.

Читайте також: У реанімації помер побитий людьми в цивільному в Мінську Роман Бондаренко

Європейський Союз вже запровадив санкції проти 55 білоруських громадян, відповідальних за насильство проти протестувальників. За заявою Борреля, блок готовий до подальших санкцій.

Роман Бондаренко, якого 11 листопада невідомі особи в масках викрали з так званої «площі Змін», помер 12 листопада в Мінську.

За словами свідка, пізно ввечері 11 листопада на «площі Змін» (двір на вулиці Червякова) стався конфлікт між невідомими особами в цивільному та місцевими жителями. Ці невстановлені особи в масках стали перерізати біло-червоно-білі стрічки у дворі. Після словесного конфлікту особи в масках стали нападати та бити жителів. Близько 22:16 кількох людей вивезли в автобусах, подібних до тих, якими користувалися силовики.

Читайте також: «Не забудемо, не пробачимо» – білоруси збираються на акції після смерті побитого невідомими Романа Бондаренка

За непідтвердженою інформацією, Бондаренка тримали в Центральному райвідділі міліції Мінська близько 1,5 години. О 00:05 він потрапив до лікарні швидкої допомоги з тяжким набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та іншими ушкодженнями.

За словами лікарів, пацієнта в комі доставили до операційної. Операція тривала кілька годин.

Головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому стверджує, що міліція з’явилася на місці подій уже після того, як Бондаренко зазнав травм. За цими повідомленнями, Романа знайшли у непритомному стані та викликали швидку допомогу. Однак місцеві жителі не бачили машин медиків.