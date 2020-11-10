Лондон відповів Мінську на висилку дипломатів

Велика Британія висилає двох білоруських дипломатів у відповідь на аналогічний крок з боку Мінська, повідомляє британське міністерство закордонних справ.

Посол Білорусі Максим Єрмалович був викликаний 10 листопада до МЗС у Лондоні, де йому повідомили про рішення британського уряду. Білоруському дипломату сказали, що єдиним виходом із ситуації в Білорусі є проведення нових виборів та притягнення до відповідальності винних у насильстві над демонстрантами.

«Сьогодні ми дали зрозуміти режиму Лукашенка, що їх невиправдане вислання британських дипломатів має наслідки. Сполучене королівство продовжуватиме закликати владу Білорусі нести відповідальність за фальсифікацію серпневих виборів та продовження застосування насильства для придушення білоруського народу», – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Протести в Мінську й інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція цих підсумків виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.