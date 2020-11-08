Кількість затриманих у Білорусі перевищила 440, серед них – спортсмени та журналісти

Сотні мирних демонстрантів затримали в Мінську та інших містах Білорусі під час традиційного тижневого маршу опозиції, передає білоруська служба Радіо Свобода. Правозахисники повідомляють про понад 440 затриманих учасників.

У Мінську учасники «Маршу народовладдя» спробували зібратися біля міської ратуші, проте їм це не вдалося. Будь-які спроби демонстрантів зібратися в різних частинах столиці стикалися з жорсткими затриманнями.

Тим не менш демонстрантам вдалося щонайменше двічі сформувати колону з декількох тисяч людей і вийти на проїжджу частину – біля стели «Мінськ – місто-герой» та на вулицю Богдановича. Однак в обох випадках протестувальників розігнали. Проспекти та вулиці, по яких проходили демонстранти, а також прилеглі подвір’я були огороджені силами безпеки, затримання відбувалися в різних частинах міста.

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У Мінську затримання тривали навіть після того, як силовики очистили центр міста від демонстрантів. Співробітники безпекових структур переслідували людей не лише на вулицях, але і в торговельних центрах – у відвідувачів перевіряли сумки на наявність біло-червоно-білих прапорів.

Станом на 18 годину за місцевим часом відомо про понад 440 затриманих у Мінську, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Ляхавичах.

Серед затриманих в столиці – десятиборник та срібний призер Олімпійських ігор 2008 року Андрей Кравченко, багаторазовий чемпіон Білорусі з тайського боксу та кікбоксингу Іван Ганін, модель та «Міс Білорусь 2008 року» Ольга Хижинкова, а також актор Олександр Жданович.

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Серед затриманих були й журналісти: кореспондент БелаПАН Ян Авсеюшкін, Артем Лява, фотокореспонденти Святослав Зоркий (згодом звільнений) та Віктор Талочка. Журналістку Алену Шабуню затримали у Вітебську.

Напередодні у Мінську силовики також затримали десятки протестувальників.

Сьогоднішній недільний мітинг був тринадцятим після президентських виборів 9 серпня. Прихильники змін у Білорусі продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка та проведення нових чесних виборів, звільнення політичних в’язнів та відповідальності за побиття та катування мирних демонстрантів.