МЗС: Україна разом із Євросоюзом засуджує вбивство мінчанина Бондаренка

Київ поділяє позицію Євросоюзу щодо дій білоруської влади, які призвели до загибелі мінчанина Романа Бондаренка. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ 13 листопада.

«Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом», – зазначають у дипломатичному відомстві.

Українське МЗС також висловило співчуття родичам покійного громадянина Білорусі.

Раніше 13 листопада голова Європейської служби зовнішніх справ Жозеп Боррель поклав відповідальність за вбивство жителя Мінська, 31-річного Романа Бондаренка, на владу Білорусі.

Роман Бондаренко, якого 11 листопада невідомі особи в масках викрали з так званої «площі Змін», помер 12 листопада в Мінську.

За словами свідка, пізно ввечері 11 листопада на «площі Змін» (двір на вулиці Червякова) стався конфлікт між невідомими особами в цивільному та місцевими жителями. Ці невстановлені особи в масках стали перерізати біло-червоно-білі стрічки у дворі. Після словесного конфлікту особи в масках стали нападати та бити жителів. Близько 22:16 кількох людей вивезли в автобусах, подібних до тих, якими користувалися силовики.

За непідтвердженою інформацією, Бондаренка тримали в Центральному райвідділі міліції Мінська близько 1,5 години. О 00:05 він потрапив до лікарні швидкої допомоги з тяжким набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та іншими ушкодженнями.

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За словами лікарів, пацієнта в комі доставили до операційної. Операція тривала кілька годин.

Головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому стверджує, що міліція з’явилася на місці подій уже після того, як Бондаренко зазнав травм. За цими повідомленнями, Романа знайшли у непритомному стані та викликали швидку допомогу. Однак місцеві жителі не бачили машин медиків.