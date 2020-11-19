Прокуратура Білорусі попередила священників, які критикували владу за знищення меморіалу Бондаренка

Генпрокуратура Білорусі винесла офіційні попередження про неприпустимість порушення закону двом представникам найбільших релігійних конфесій – через їхні критичні висловлювання про демонтаж представниками влади народного меморіалу вбитому в Мінську Романові Бондаренку.

Попередження винесені єпископу Мінсько-Могилівської архієпархії Римо-католицької церкви Юрію Кособуцькому та речнику Білоруської православної церкви (екзархат РПЦ) Сергію Лепіну. Прокуратура відреагувала на їхні висловлювання після критики Олександра Лукашенка на адресу священнослужителів.

Після того, як 15 листопада співробітники правоохоронних органів зруйнували народний меморіал на місці затримання Бондаренка, Кособуцький і Лепін висловили в соцмережах обурення цим. Католицький єпископ назвав руйнування меморіалу «спробою знищити все те благородне, чисте, світле, що є в наших людях», а речник БПЦ назвав дії співробітників правоохоронних органів «знущанням із портретів убієнного, квітів у його пам’ять, сатанинським нехтуванням лампад і іконок». Лукашенко назвав ці заяви знущальними і доручив генпрокурору розібратися з ними. Він також сказав, що «народні меморіали» в містах Білорусі створюють спеціально, щоб розпалити громадянську війну.

У повідомленні Генпрокуратури йдеться, що заяви священників «свідомо підвищують рівень напруженості в суспільстві, розпалюють ненависть до представників органів державної влади», «спонукають громадян до агресії». «Права на виконання державних функцій, надання правової оцінки правомірності дій посадових осіб і громадян делеговано уповноваженим державним органам... подібні повноваження релігійним організаціям не надані», – йдеться в заяві.

Житель Мінська Роман Бондаренко був жорстоко побитий увечері 11 листопада і помер в лікарні на наступний день. З'являється все більше свідчень того, що нападники могли бути пов’язані з правоохоронними органами. Загибель Бондаренка викликала масове обурення, марш його пам’яті 15 листопада в Мінську був розігнаний владою.