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16 листопада 2020, Київ 12:52
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Світлошумові гранати та сльозогінний газ: у Мінську затримали майже 1200 людей – відео

Світлошумові гранати та сльозогінний газ: у Мінську затримали майже 1200 людей – відео
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Світлошумові гранати та сльозогінний газ: у Мінську затримали майже 1200 людей – відео

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У Мінську поліція застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ, намагаючись розігнати протести 15 листопада. Затримали 1192 людини. Такі оновлені дані вранці 16 листопада навів правозахисний центр «Весна». Окрім того, двох людей силовики побили і затримали в продуктовому магазині Мінська. Це найбільше число затримань за один день від початку протестів. Загалом від серпня, за даними «Весни», затримали понад 25 тисяч людей. За інформацією Білоруської асоціації журналістів, 15 листопада у відділення міліції доставили і щонайменше 23 співробітників ЗМІ, зокрема чотирьох авторів Радіо Свобода. Акції 15 листопада відбувалися під гаслом «Я виходжу». Це останні слова, які перед смертю надіслав друзям у месенджері Роман Бондаренко, жорстоко побитий невідомими у масках на так званій «площі Змін» у Мінську 11 листопада. Через кілька годин після інциденту міліція привезла Бондаренка до лікарні, де він уже не вийшов зі стану коми, його смерть лікарі констатували ввечері 12 листопада.

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