Лукашенко заявив, що вбитий Роман Бондаренко «був п’яним»

Олександр Лукашенко 13 листопада доручив взяти під «дуже серйозний» контроль розслідування обставин смерті 31-річного жителя столиці Білорусі Мінська Романа Бондаренка і прокоментував обставини його смерті, інформує державна інформагенція «БелТА».

«Коли вони (міліція – ред.) під'їхали, як зазвичай, усі розбіглися. А цей (Бондаренко) чи травмований був, чи що... У нетверезому стані. Це визнано. Висновок сьогодні надав Слідчий комітет. Вони виклали це все. Він був п’яним. Звичайно, його взяли і повезли в цей відділок. Йому стало зле по дорозі, як мені доповіли. Вони викликали швидку допомогу і відправили його до лікарні», – стверджує Лукашенко, посилаючись на дані Слідчого комітету Білорусі.

Лікарі «швидкої» вже спростували заяву СК Білорусі про алкогольну інтоксикацію загиблого.

Роман Бондаренко помер в реанімації ввечері 12 листопада.

Увечері 11 листопада чоловіка схопили невідомі особи в цивільному одязі і масках у дворі його будинку на так званій «площі Змін» і відвезли в мікроавтобусі, схожому на ті, які використовує міліція. Через деякий час його доставили до лікарні в тяжкому стані, сильно побитого. Не приходячи до тями, Роман помер.

Сусіди розповіли, що пізно ввечері 11 листопада на «площі Змін» невідомі особи знімали біло-червоно-білі стрічки. Роман вийшов дізнатися, що сталося, на нього накинулися люди в цивільному і балаклавах. У МВС назвали подію «дворовим конфліктом» і «конфронтацією поглядів». За версією відомства, «небайдужі громадяни намагалися відновити порядок і не допускати порушень правил благоустрою».

Сестра Романа Бондаренка повідомила TUT.BY, що хтось після смерті Романа приїхав до лікарні і вилучив усі речі її брата. Хто це був, родичі не знають.

Роман Бондаренко за освітою був художником, закінчив Білоруську державну академію мистецтв, останнім часом працював директором магазину «Острів чистоти». У молодості він служив у загоні спецпризначення внутрішніх військ, ніколи не мав проблем з міліцією і ніколи не ходив на акції протесту і марші.

Протести в Білорусі тривають уже понад три місяці, вони пов’язані з тим, що ЦВК оголосила переможцем виборів президента Білорусі Олександра Лукашенка. Щотижня в Мінську та інших містах відбуваються марші протесту проти режиму Лукашенка, а біло-червоно-білі прапори, які Лукашенко називає «колабораціоністськими профашистськими прапорами», стали одним із символів протесту. Білоруські силовики борються з ними, зокрема, зрізають вивішені на будинках стяги.