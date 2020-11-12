Фоторепортаж: під посольством Білорусі запалили свічки та лампадки

Кілька десятків білорусів зібралися пізно увечері 12 листопада біля посольства Білорусі в Києві на акцію пам'яті Романа Бондаренка. Присутні запалили лампадки та свічки біля паркану посольства і вигукували: «Вбивці» та «Трибунал».



Роман Бондаренко, якого 11 листопада невідомі особи в масках викрали із так званої «площі Змін», помер 12 листопада в Мінську. Через кілька годин після викрадення 31-річний чоловік із тяжкими травмами був доправлений до лікарні, але зусилля медиків із порятунку життя виявилися марними.



На акції пам’яті люди вийшли також у містах Білорусі: Мінську, Новополоцьку, Малинівці, Бобруйську, Барановичах.