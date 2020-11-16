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16 листопада 2020, Київ 11:18
Новини | Міжнародні

На протестах у Білорусі затримали майже 1200 людей – правозахисники

Це найбільше число затримань за один день від початку протестів. Загалом від серпня, за даними «Весни», затримали понад 25 тисяч людей

На протестних акціях у Білорусі 15 листопада були затримані 1192 людини. Такі оновлені дані вранці 16 листопада навів правозахисний центр «Весна».

Це найбільше число затримань за один день від початку протестів. Загалом від серпня, за даними «Весни», затримали понад 25 тисяч людей.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, 15 листопада у відділення міліції доставили і щонайменше 23 співробітників ЗМІ, зокрема чотирьох авторів Радіо Свобода.

За даними правозахисників, більшість затримань відбувалися в Мінську, де силовики у чорному застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати тисячі демонстрантів.

Двох людей побили силовики у масках всередині продуктового магазину.

Також людей затримували в інших містах: Гомелі, Гродні, Могилеві, Бресті, Новополоцьку.

Роман Бондаренко. Життя у фотографіях білоруса, який помер після затримання і побиття
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Роман Бондаренко. Життя у фотографіях білоруса, який помер після затримання і побиття

Роман Бондаренко помер 12 листопада у 31-річному віці. Він помер у лікарні після викрадення з «площі Змін» і побиття 11 листопада. Радіо Свобода пропонує фотографії Бондаренка різних років, якими поділилася його сім’я.

Акції 15 листопада відбувалися під гаслом «Я виходжу». Це останні слова, які перед смертю надіслав друзям у месенджері Роман Бондаренко, жорстоко побитий невідомими у масках на так званій «площі Змін» у Мінську 11 листопада.

Через кілька годин після інциденту міліція привезла Бондаренка до лікарні, де він уже не вийшов зі стану коми, його смерть лікарі констатували ввечері 12 листопада.

99 днів протестів у Білорусі: силовики «зачистили» «Площу змін» у Мінську (відео)
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99 днів протестів у Білорусі: силовики «зачистили» «Площу змін» у Мінську (відео)

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Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники акцій вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року. Захід не визнав результатів виборів і застосував санкції проти білоруських чиновників.

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