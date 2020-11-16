100 днів революції в Білорусі. Цифри

Минуло 100 днів після президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня. Відтоді у цій країні тривають найбільші в історії незалежної Білорусі акції протесту. Політологи називають цей рух опору революцією. Білоруська служба Радіо Свобода підсумувала, що сталося за цей час.

Понад мільйон протестувальників

Лише в Мінську впродовж останніх 100 днів під час недільних маршів вийшли понад мільйон людей.

Масштаби протестів є безпрецедентними для Білорусі. Ніколи в історії не було таких тривалих і таких масових акцій протесту. Кількість їх учасників є досить приблизною і в більшості випадків оцінювалася журналістами за різними методами. Білоруська служба Радіо Свобода збирала інформацію про марші в Мінську з оцінкою кількості учасників різними ЗМІ.

Серпень

16.08 – понад 200 тисяч (за даними TUT.BY)

23.08 – до 250 тисяч (за даними DW)

30.08 – понад 100 тисяч (за даними DW)

Вересень

6.09 – понад 100 тисяч (за даними TUT.BY)

13.09 – 100-150 тисяч (за даними «БелаПАНу» та «Інтерфаксу»)

20.09 – понад 100 тисяч (за даними DW)

27.09 – понад 100 тисяч (за даними «Інтерфаксу»)

Жовтень

4.10 - понад 100 тисяч (за даними «БелаПАНу»)

11.10 - понад 100 тисяч (за даними радіо «Рація»)

18.10 - до 30 тисяч (за даними ВВС)

25.10 - 200 тисяч (за версією Білоруської служби Радіо Свобода)

Листопад

У листопаді тричі проводились марші – 1, 8 та 11 листопада. Усі ці акції протесту жорстоко розігнали силовики, протестувальники майже не мали можливості зібратися разом. Щоразу навколо місць збору були тисячі людей, але масштаб цих дій складно оцінити.

Спеціалізовані марші

Щотижня в Мінську проводяться чотири марші:

Марш пенсіонерів – щопонеділка, беруть участь кілька тисяч людей.

Марш людей з обмеженими можливостями – щочетверга, десятки учасників.

«Жіночі марші» – щосуботи, від кількох сотень до десяти тисяч учасниць.

Основний марш – щонеділі, від кількох десятків до 200-250 тисяч учасників.

Протести від Мінська до сіл

Щотижня майже у всіх містах відбуваються акції протесту та «ланцюги солідарності». Наприклад, у серпні були надзвичайно великі акції протесту у Гродні (23 серпня вийшло 30 000 осіб), Могильові (16 серпня – 10 000 осіб). Протести відбувались навіть у селах. Відомо про застосування ОМОНу в селі Лебедєві Молодечненського району та затримання в Жодішках Сморгонського району.

Жертви опору

За увесь час протестів за різних обставин загинули щонайменше чотири людини. При цьому влада та керівництво МВС ніколи не визнавали, що люди загинули від рук силовиків. Зараз цих людей вважають жертвами протестів:

Олександр Тарайковський , 34 роки, Мінськ, застрелений на вулиці Притицького

, 34 роки, Мінськ, застрелений на вулиці Притицького Олександр Віхор , 25 років, Гомель, помер після побиття в міліції

, 25 років, Гомель, помер після побиття в міліції Геннадій Шутов , 43 роки, Брест, застрелений

, 43 роки, Брест, застрелений Роман Бондаренко, 31 рік, Мінськ, побитий до непритомності, помер в лікарні

Обставини смерті ще кількох людей невідомі. Їхні родичі та друзі вважають, що їх могли вбити під час протестів.

Переслідування протестувальників

Офіційної інформації про загальну кількість затриманих, засуджених та побитих немає. Але Народне антикризове керівництво оприлюднило таку статистику із внутрішньої доповіді МВС:

25 800 затриманих

24 000 адміністративних протоколів (штрафи чи арешти)

4 000 заяв про насильство з боку силовиків

900 кримінальних справ (за даними правозахисної організації «Весна»)

Відповідальність за насильство

0 кримінальних справ за зловживання силою та насильство над мирними протестувальниками.

Звернення професійних груп

Низка професійних груп, серед яких відомі спортсмени, лікарі, науковці та творці, публічно звернулися до влади, вимагаючи переглянути результати виборів, припинити переслідування мирного населення та звільнити всіх політичних в'язнів. Найбільше висловилося представників наступних професій:

4500 медиків

2800 представників наукової спільноти

1500 діячів культури та мистецтва

1100 спортсменів

Оригінал – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода