«Дитина у в'язниці, а ти не знаєш, що з нею зробили». Родичі кілька діб не можуть віддати передачу затриманим на протестах

За більш ніж три місяці протестів в Білорусі через ізолятори пройшли понад 26 тисяч осіб. Загальна кількість затриманих збільшується після кожного недільного маршу. Учасників акцій кидають до ізоляторів у провулку Окрестіна в Мінську, в містах Жодіно і Барановичі, де вони чекають суду, а пізніше, як правило, і відбувають добу адміністративного арешту. В ізоляторі на Окрестіна силовики жорстоко катували і били людей, затриманих після президентських виборів. У серпні рідні цілодобово стояли біля ізолятора, щоб хоч щось дізнатися про долю своїх близьких. Черги з рідних, затриманих на акціях, залишаються і нині: щочетверга сотні людей приходять до ізолятора, щоб спробувати передати передачу своїм рідним. Але навіть якщо і відстояти чергу в кілька годин, немає ніякої гарантії, що близька людина отримає їжу і особисті речі. Про те, як рідні затриманих годинами стоять біля стін ізолятора, в сюжеті Романа Васюковича – мінського кореспондента телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».