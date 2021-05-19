Найбільший новинний сайт Білорусі Tut.by заблокували. Журналістів затримали у справі про «несплату податків»

«Настоящее время»

Щонайменше 14-х співробітників найбільшого білоруського порталу Tut.by затримали, у деяких журналістів і редакторів вдома, а також в редакції видання вранці 18 травня провели обшуки. Пізніше білоруський Комітет держконтролю повідомив, що стосовно посадових осіб ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» порушили кримінальну справу про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (частина 2 статті 243 КК), інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У ніч на 19 травня стало відомо про більш ніж 14 затриманих співробітників Tut.by.

За версією Комітету держконтролю, ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» в 2019 році стало резидентом Парку високих технологій, проте отримало виручку, «не обумовлену діяльністю, дозволеною для резидентів ПВТ». Комітет повідомив про це адміністрацію парку. 18 травня наглядова рада парку «на підставі наданих департаментом фінансових розслідувань відомостей» ухвалив рішення «про втрату ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» права на податкові пільги, що надаються відповідно до декрету «Про Парк високих технологій». У результаті цього Tut.by заподіяв шкоду державі в особливо великому розмірі, повідомляє відомство. Повідомляється, що підозрюваними в цій справі є директор ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» Людмила Чекина і головний бухгалтер Анжела Асад.

Обшуки і затримання

Вранці до кількох редакторів новинного порталу Tut.by, в тому числі до головної редакторки Марини Золотової, прийшли співробітники департаменту фінансових розслідувань (ДФР). Про це повідомило видання у себе на сайті.

До 19:00 за мінським часом стала відома приблизна кількість затриманих співробітників Tut.by – цегенеральна директорка Людмила Чекина, головна бухгалтерка Анжела Ассад, заступниця бухгалтерки Марія Новик, заступниця директорки Ірина Рибалко, директорка з персоналу Надія Адамович, заступник головної редакторки Максим Гайко, журналістка Олена Толкачова, інженер-програміст Віталій Калиновський, бізнес-аналітик Вадим Трусов, начальниця відділу маркетингу Ганна Заєць, начальниця відділу продажів Марина Кушнеревич, менеджер Андрій Авдєєв, головна редакторка політико-економічного блоку новин Ольга Лойко.

У регіональних офісах видання в Бресті, Гомелі, Вітебську, Могильові та Гродні також провели обшуки, співробітники ДФР конфіскували всю техніку та мобільні телефони співробітників. Обшуки відбувалися в рамках справи про ухилення від сплати податків.

Обшук був у журналістки відділу «Гроші і влада» Олени Толкачової. До неї змогла потрапити адвокатка. Співробітники ДФР не дозволили покликати як понятих сусідів і привели своїх. Після обшуку Олену відвезли на допит в ДФР, повідомляє Onliner. Вона встигла сказати, що проходить у справі свідком. Пізніше стало відомо, що журналістку відвезли в ізолятор на Окрестіна.

В ІТТ на Окрестіна – також редакторка політико-економічного блоку новин Ольга Лойко. Вона була вранці в редакції, там її затримали.

Відомо, що обшуки відбулися також у редакторок Ганни Руденко і Ольги Савків. У них конфіскували комп’ютери, телефони та банківські картки. Процесуального статусу у цих редакторок немає.

Обшуки відбулися у заступника головної редакторки Максима Гайка: у квартирі його брата, в заміському будинку Максима, а також в квартирі родичів дружини, повідомляє Tut.by. Конфіскували всю техніку, всі особисті заощадження, сім’я не змогла зняти гроші з банківських карток. Максима забрали на допит в ДФР, його статус та місцезнаходження невідомі. Близько 21:30 стало відомо, що після допиту в ДФР Максима Гайка відпустили. Він – в статусі свідка і дав підписку про нерозголошення, повідомляє портал.

Обшук у головної редакторки Tut.by Марини Золотової закінчився близько 15:00 за мінським часом, її вивели через чорний хід і відвезли на допит в ДФР. Пізніше чоловік Марини розповів Tut.by, що до неї не пустили адвоката, «тому що сьогодні не проводитимуться слідчі дії». За словами чоловіка, після допиту її відвезуть в ІТТ на Окрестіна.

Правозахисний центр «Весна» повідомляє про затримання співробітниці Tut.by Дар’ї Бриль. Її забрали після обшуку у неї вдома. Увечері Дар’ю відпустили.

Стало також відомо, що вдова засновника порталу Tut.by Юрія Зіссера Юлія Чернявська перебуває під конвоєм в приймальному покої першої лікарні (ДКБ №1 Мінська). У неї проблеми з серцем, повідомляє «Весна». Вранці вона перестала виходити на зв’язок. Пізніше стало відомо, що вона перенесла гіпертонічний криз. Відомо, що вдень Юлію відпустили з лікарні, але додому вона не повернулася. Про це написала її дочка в фейсбуці. Її місцезнаходження невідоме.

Близько 16:00 за мінським часом стало відомо, що обшук був також у програміста Tut.by Віталія Калиновського, про це повідомила «Весна». Пізно ввечері він повернувся додому, дав підписку про нерозголошення.

Кілька журналістів і редакторів перебували в редакції, коли туди прийшли співробітники ДФР і силовики. Що там відбувається, невідомо, так як ті, хто прийшов, зафарбували двері зсередини фарбою і заклеїли плівкою. Телефони редакції не відповідають.

Перестали виходити на зв’язок також журналісти і фотографи, які приїхали до офісу видання: Артем Майоров ( «Білоруси і ринок»), Дар’я Бурякіна (Tut.by), Олександр Чернухо (Onliner). Через деякий час їхні прізвища опинилися у списках затриманих. Пізно ввечері Бурякіну і Чернуха відпустили, Майорова відправили в ізолятор на Окрестіна.

З обшуками прийшли також до Hoster.by і до його керівника Сергія Повалишева. Hoster.by – найбільший в Білорусі реєстратор і технічний адміністратор національних доменних зон .by / .бел, а також єдиний в країні акредитований реєстратор міжнародних доменів. Після обшуку Сергія Повалишева відвезли на допит. Додому він не повернувся.

ДФР також прийшов з обшуками в офіси Av.by, Rabota.by. Відомо, що директор Av.by Дмитро Геранін затриманий. Він – громадянин Росії. Пізніше стало відомо, що після допиту Гераніна відпустили під підписку про невиїзд.

Відомо також про затримання Дар’ї Данилової, директорки стартапу Rocket Data. Згідно з інформацією її колег, Дар’ю забрали, бо вона обіймає керівну посаду в одному з проєктів Tut.by, до якого наразі є питання, повідомляє КУКУ.

Tut.by​ заблоковали, згідно з рішенням Мінінформації

Домен Tut.by заблокували, він не відкривається у різних провайдерів, а також з-за кордону. Як повідомляє співзасновник Tut.by Кирило Волошин, сайт заблокований у провайдера «Белтелеком» і мобільного оператора «МТС».

Пізніше в Мінінформації повідомили, що Tut.by заблокований через «численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в низці публікацій», зокрема, в матеріалах порталу «міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL».

Заблоковані також дзеркало порталу, пошта mail.tut.by і проєкт зі збору коштів на лікування help.blog.tut.by.

Реакція

Офіс Світлани Тихановської зажадав невідкладної реакції Євросоюзу на події довкола порталу Tut.by. Тихановська написала, що ситуація з Tut.by – «це окупація». «Сьогодні ми всі – свідки умисного вбивства медіа та незалежного порталу Tut.by. Він 20 років справно повідомляв білорусам чесні новини і був зразком незалежної преси. Багато хто побоювався, що так і станеться, але це зовсім інше відчуття, коли дивишся на послідовне знищення свободи власними очима. Зібрання людей, які утримують владу в Білорусі, – це і є справжній окупаційний режим: вони вбивають ЗМІ, вбивають партії і спільноти, вбивають нас – на вулицях і в тюрмах».

Представниця ОБСЄ з питань свободи преси Тереза Рібейро засудила переслідування журналістів у Білорусі.

Відреагували на обшуки і затримання співробітників Tut.by в представництві Євросоюзу в Білорусі: «Білоруський портал Tut.by – флагман білоруської журналістики протягом 20 років, його читають і шанують більшість користувачів інтернету в країні і багато за її межами, в тому числі дипломати, які працюють з Білоруссю. Свобода ЗМІ має бути забезпечена».

Незалежний портал Tut.by був заснований 5 жовтня 2000 року, один з найпопулярніших інтернет-ресурсів у Білорусі. Згідно з даними «Яндекс.Метрики», його щомісячна відвідуваність останнім часом становить близько 20 млн унікальних відвідувачів, з яких 70% – користувачі з Білорусі, переважно жителі міст віком від 25 до 44 років. Портал давно викликає невдоволення влади, яка не залишає спроб закрити ресурс або зробити його більш пролукашенківським, наголошують фахівці. У грудні минулого року Tut.by був позбавлений статусу ЗМІ, а його журналістку Катерину Борисевич в березні засудили до пів року колонії за те, що розповіла про відсутність алкоголю в крові загиблого мінчанина Романа Бондаренка: її стаття суперечила офіційним твердженням влади, що «Роман був у стані алкогольного сп’яніння». Вранці 19 травня Катерина Борисевич полишила колонію у Гомелі після відбуття терміну ув’язнення, повідомили колеги журналістки, які приїхали її зустрічати.