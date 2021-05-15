«Німецька хвиля» вимагає звільнити двох засуджених у Білорусі журналістів

Німецька громадська медіакомпанія «Німецька хвиля» (Deutsche Welle) вимагає звільнити двох засуджених у Білорусі журналістів, один із яких співпрацює з нею.

Генеральний директор «Німецької хвилі» Петер Лімбурґ закликав владу Білорусі негайно звільнити обох журналістів, назвавши їхнє затримання і вирок їм «порушенням конституційно гарантованих прав преси в Білорусі».

За його словами, обвинувачення було штучно сфабриковане, а ставлення до журналістів за ґратами свідчить, що «режим іде на дедалі більш безжалісні дії щодо журналістів».

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістофер Бурґер заявляв 14 травня, що репресії проти журналістів у Білорусі неприйнятні і є «очевидним порушенням міжнародних зобов’язань» країни.

Раніше 15 травня в Білорусі двох журналістів із міста Могильова засудили до 20 днів адміністративного арешту, звинувативши їх у порушенні порядку організації і проведення масових заходів повторно протягом року.

Журналістів, Олександра Буракова, який співпрацює з «Німецькою хвилею», і незалежного Володимира Лапцевича, затримали в Могильові 12 травня біля будівлі суду, де тоді почався закритий процес над Павлом Северинцем, співголовою оргкомітету опозиційної партії «Білоруська християнська демократія», і активістами кампанії «Європейська Білорусь».

Журналісти відкидають обвинувачення – адже ніякого масового заходу біля будівлі суду тоді не було.

На знак протесту проти умов утримання, які журналісти назвали «нелюдськими», вони оголосили голодування.

Влада Білорусі різко посилила репресії проти журналістів і блогерів іще на самому початку масових протестів проти офіційно оголошених результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року. Десятки їх затримували чи й ув’язнювали наступними місяцями.

Буракова, зокрема, вже затримували перед самим днем виборів нібито за перевезення підробленого алкоголю і потім засудили до 10 діб адмінарешту, але вже за звинуваченням у «дрібному хуліганстві». Журналіст каже, що метою було не дати йому можливості висвітлювати вибори.