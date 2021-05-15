У Білорусі журналіста Буракова заарештували на 20 діб. Він розповів про тортури

Суд у білоруському Могилеві засудив журналіста Deutsche Welle Олександра Буракова до 20 діб арешту за звинуваченням у «повторному порушенні порядку проведення масового заходу», повідомляє правозахисний телеграм-канал Mayday.

Буракова звинуватили в участі в масовому заході біля стін суду в Могилівській області. Свідком у цій справі став співробітник Ленінського РВВС Василь Корнієнко. Сторона захисту наполягає, що ніякого масового заходу під стінами суду або поблизу нього не було в момент, коли, на думку обвинувачення, журналіст нібито брав участь у несанкціонованому заході.

Під час суду Бураков розповів про тортури і нелюдське ставлення з боку співробітників ізолятора, в якому він перебуває.

«Йому не дають нормально спати вже кілька ночей, регулярно влаштовують перевірки з роздяганням догола в коридорі, а також не передали передачу, яку родичі Буракова занесли в ізолятор тимчасового тримання ще в четвер», – ідеться в повідомленні правозахисників.

Журналіст Deutsche Welle Олександр Бураков був затриманий 12 травня в Могилеві перед початком закритого суду над активістом Павлом Северинцем. Разом із Бураковим затримали кореспондента 6tv.by Володимира Лапцевича. На знак протесту обидва оголосили голодування, але адміністрація ізолятора це заперечувала.

Їх звинуватили в повторному порушенні порядку проведення масового заходу, їм загрожує значний штраф, громадські роботи або адміністративний арешт.

Про голодування Буракова і Лапцевича родичі дізналися в слідчому ізоляторі під час передачі їм речей. За даними правозахисного центру «Весна», Бураков протестує проти свого затримання та адміністративної справи, яку проти нього порушили.