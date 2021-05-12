«Стан Путіна дуже поганий. Лукашенко сподівається його пережити» – російський політолог Соловей

Дмитро Гурневич

Російський публіцист, історик і політолог Валерій Соловей в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода розповів, що місяць тому Москва чекала рішення Мінська про об'єднання в одну державу і що Лукашенко знову спробує шантажувати Путіна розворотом на Захід.

Політолог Соловей уже багато років пов’язаний із МДІМВ (Московський державний інститут міжнародних відносин). Протягом останніх двох років він часто публічно виступав як політичний оглядач, критикуючи владу Володимира Путіна. Заявляв про політичні амбіції. Саме Солов’я деякі світові ЗМІ називали джерелом інформації про «важку хворобу» Путіна. Сам Соловей стверджує, що отримав цю інформацію від спецслужб.

– Ви часто посилаєтесь на джерела в Кремлі або просто «серйозні» джерела. Чи знаєте ви, коли в Білорусі відбудуться зміни і Олександр Лукашенко піде, як цього із серпня минулого року вимагали сотні тисяч білорусів, яких зараз судять за написання крейдою на асфальті слова: «Іди»?

– Цього хоче і Володимир Путін. Більше того, у вересні минулого року вони домовилися з Лукашенком, і Лукашенко поклявся йому, отримуючи кредит, що він залишить посаду до кінця 2021 року. Яким чином? Що буде ухвалена нова білоруська Конституція, що будуть оголошені нові дострокові вибори. Лукашенко наголосив, що вони не повторні, а дострокові, і що він на них не буде балотуватися. Але судячи з того, що сталося 22 квітня, Лукашенко не тільки не виконує своїх обіцянок, він починає дрейфувати у зворотному напрямку, у протилежному до Кремля. Це викликає дуже сильну нервозність в офіційної Москви.

– А що сталося 22 квітня?

Здаватися в сучасному світі важливіше, ніж бути. Путін завжди вселяв Заходу страх і відчуття своєї всемогутності

– Навіть 21 квітня, коли Путін виступив із повідомленням до Федеральних зборів. Попередньо було домовлено про те, що Лукашенко погодиться на дуже інтенсивну та тісну інтеграцію Росії та Білорусі. У цьому випадку ми говоримо не про інтеграцію, а про поглинання Російською Федерацією незалежної держави на захід від нас. До речі, для цього було призначене екстрене засідання Ради Федерації, і його керівниця Матвієнко заявила, що очікується дуже важливе і доленосне рішення. Лукашенко зв’язався з Путіним і сказав: «Володя, ти ж розумієш, що ще не все готово».

– Тоді відбулося засідання Ради федерації? Багато хто вірив, що там відбудеться щось важливе, наприклад, підписання угоди про російські бази в Білорусі.

– Російські бази зовсім не важливі. Це той мінімум, на який Лукашенко вже погодився. Ставка робилася лише на одне – на єдину державу. Не на союз, а саме на єдину державу, що означає поглинання Росією Білорусі. І він від цього відійшов. Відійшов із особливим цинізмом і тепер має намір рухатися в протилежному від Росії напрямку.

«Лукашенко знає, що Путін слабшає, катастрофічно слабшає не по днях, а по годинах»

– Інший напрямок – це Польща, Німеччина, Франція, США, тобто Захід. Ці країни не визнали перемоги Лукашенка на виборах.

– Я розумію, що це виглядає сенсаційно, і я гадаю, що це, швидше за все, стратегія шантажу. Лукашенко звик грати на двох шахівницях – Захід та Росія. Але зараз є одна важлива відмінність. Лукашенко знає, що Путін слабшає, катастрофічно слабшає не по днях, а по годинах. А Лукашенко завжди будував свою стратегію на зволіканні, на факті критичного ослаблення Путіна.

І якщо Путін слабшає, чому б Лукашенкові не отримати легітимність від Заходу. Яким чином? Треба чимось жертвувати. Росію потрібно принести в жертву. Не економічними угодами, оскільки Білорусь залежна, і економічна залежність залишиться все одно на деякий час. А потрібно пожертвувати якоюсь іміджевою стороною. Для цього треба просто сказати, що Крим належить Україні. Це все.

– Лукашенко ніколи не говорив, що Крим належить Росії. Він визнав це за фактом, але не юридично.

– Але він може продовжити це формулювання. Зараз я передаю вам логіку Лукашенка, як це виглядає завдяки конфіденційній інформації, отриманій Москвою. Крім того, він провів попередні переговори. У нього є канали прямого виходу на Захід, вони працюють досить ефективно. Деяка попередня підготовка вже відбулася. Для Заходу це було б частиною тиску на президента Путіна. Така угода, природно, з дотриманням дипломатичного політесу, не виглядає зовсім неймовірною. Для нас це може здатися таким, але насправді вона може бути реалізована в повній мірі.

– Ви сказали в одному зі своїх інтерв’ю, що Лукашенко багато чого обіцяє Кремлю, але мало робить. Як це можливо, коли з того боку Кремль, якого багато хто вважає всесильним, за яким стоїть ФСБ, найбільша держава у світі – як можливо, що вони нічого не можуть зробити з Лукашенком, якого світ навіть не визнає президентом?

Лукашенко – селянин, колгоспник, зробив хитріше, ніж Путін, який вважає себе асом дедуктивної та контрпродуктивної роботи

– Це питання чітко показує межі влади Кремля та чому він веде таку гру. Кремль просто виглядає всемогутнім. Я професійно займався піаром, викладав його і добре це розумію. Здаватися в сучасному світі важливіше, ніж бути. Путін завжди вселяв Заходу страх і відчуття своєї всемогутності. Він пригнічує своїх громадян, як і Лукашенко, і тут це працює успішно. Але Захід почав втрачати це почуття страху, особливо протягом минулого року. А Лукашенко ще до цього зрозумів ціну Путіну. Вони чудово розуміють один одного.

Я сам раніше думав, що між ними склалися погані стосунки, але це не зовсім так. Путін переконаний, що він має інтелектуальну перевагу над Лукашенком. Для нього все, що робить Лукашенко, – це гра в колгоспника. Йому здається, що він дивиться з висоти, бачачи всі нюанси. Але насправді цей колгоспник раз за разом обіграє Путіна. Але що важливо для Росії – це геополітика, доступ до кордонів Литви та Польщі. Для особистої стратегії президента Путіна важливо чинити сильний тиск на країни Балтії та Польщу.

«Особисто Путін наполягав на більш радикальній поведінці Лукашенка»

– Але саме Володимир Путін став гарантом влади Лукашенка. Динаміка протестів, які розпочались у серпні, почала змінюватися, коли Путін привітав Лукашенка. Після цього страйків не було. Усі розуміють, що якби Росія тоді не підтримала Лукашенка, ці протести скинули б його влітку.

Путін і російське керівництво наполягали на тому, щоб білоруська революція була придушена кров’ю

– Я не повністю поділяю вашого оптимізму. Так, Путін підтримав Лукашенка. Ця підтримка була важливою, але не критичною. Якби білоруський народ – і я думаю, що це була справжня народна революція – поводився більш радикально, я не сумніваюся, що це вдалося б. І жоден Лукашенко, жоден Путін не зможуть цього зупинити. Я добре знаю, що Путін особисто наполягав на більш радикальній поведінці Лукашенка. Вам це може здатися дивним, набагато більш радикальним. Але Путін і російське керівництво наполягали на тому, щоб білоруська революція була придушена кров’ю. Для того, щоб у Лукашенка не було маневру на Захід. Лукашенко не пішов на це.

– Росія тоді створила спеціальний підрозділ зі свого «спецназу», який за необхідності був готовий увійти в Білорусь за потреби.

– Це не змогло би перешкодити. І це прекрасно розуміли в Москві, тому вони хотіли, щоб Лукашенко перешкодив сам, щоб залив усе кров’ю, і тоді він не мав би шансів грати на Заході. Це не скасовує оцінки Лукашенка як диктатора. Все, що ви можете сказати – я повністю з цим згоден. Але він, селянин, колгоспник, зробив хитріше, ніж Володимир Путін, який вважає себе асом дедуктивної та контрпродуктивної роботи.

«Лукашенко сказав у дуже вузькому колі: Володя вже не той»

– Один із білоруських страхів – це російські танки в Білорусі. На вашу думку, чи може Кремль серйозно розглянути питання про захоплення Білорусі?

– Вони можуть і розглядають. Інша справа, що навряд чи підуть на це. Лукашенко підбадьорився і почав поводитись досить сміливо з точки зору Кремля саме тоді, коли йому сказали, що Кремль не розпочне воєнних дій проти України. Після цього він поводився інакше. Військовий фактор важливий, але з точки зору Лукашенка, як він сказав у дуже вузькому колі: «Володя – вже не той».

– До речі, що сталося з російськими військами поблизу України? Що взагалі це було?

– Це була справжня воєнна загроза. Це був не просто елемент військового шантажу. Кремль був готовий до війни навіть більше, ніж у 2014 році. Я знаю, що Кремль отримав по каналах із Заходу, при чому як відкритих, так і прихованих, кілька дуже серйозних попереджень. Ті, що були по закритих каналах, були надзвичайно серйозними. Можна сказати, що це був блеф Заходу, тоді він показав, що може зробити це не гірше, ніж Кремль. Адже Кремль уміло будує свою політику на блефі. Друга обставина пов’язана з особистим профілем Володі. Він почувається дуже зле. У нього просто немає сил.

– Я повинен нагадати тим, хто не знає, що ви стали джерелом для світових ЗМІ про нібито погане самопочуття Путіна та хворобу Паркінсона.

– Вони посилалися на мене, але джерелом є спецслужби. Я ніколи не називав діагнозів. Я лише сказав, що існують дуже серйозні обставини, пов’язані з його фізіологічним та психофізіологічним профілем. І ймовірне неврологічне захворювання – лише мала частка тих проблем, із якими стикається президент Росії.

– Він чудово виглядає на кадрах.

– Ви дивитеся телевізор...

– Іноді.

– Ви не вірите пропаганді Кремля, але в той же час, якщо вам показують президента Путіна, ви думаєте, що з ним усе гаразд.

– Я можу умовно не повірити Дмитру Пєскову, але коли я бачу, як Путін прогулюється з Шойгу в горах...

– А ви поцікавтеся, скільки було дублів. Дізнайтеся, де ролик, який там зняли, і який показує реальний стан президента. Він опинився в західних урядів, які зробили з нього деякі висновки. Видимість не є реальністю. У Росії це дуже добре знають.

– Чи випливає з ваших слів, що Лукашенко чекає на похорон Путіна?

– Абсолютно вірно. Зараз він будує свою стратегію щодо Росії виключно на одних обставинах. По-перше, геополітично Росія потребує Білорусі. По-друге, Лукашенко впевнений, що пересидить Путіна. Путін називає його «Картопляним лосем», прізвисько, яке він дав йому у вузькому колі, і воно закріпилося. І тому «Картопляний лось», незважаючи на всі хвороби, два мікроінсульти, діабет, він фізично набагато сильніший за Путіна. І він упевнений, що в короткостроковій перспективі це виграшна стратегія. Те, що він просто пересидить його, переживе.

«Колгоспник щоразу переграє політиків, які вважають себе спадкоємцями Візантійської імперії»

– Що змінює відсутність Путіна в Кремлі, якщо основні гравці там залишаються незмінними?

Видимість не є реальністю. У Росії це дуже добре знають

– Навіть якщо основні гравці залишаться, вони все одно будуть змушені проводити зовнішньополітичний аудит. Навіть з їхньої точки зору, політика Путіна зайшла в глухий кут. Деякі з них наполягали на більш радикальному курсі, і їм дуже шкода, що війна не почалася. Вони вже були готові очолити «переможні дивізії» російської армії. А хтось, навпаки, вважає, що для того, щоб домовитися з Заходом, потрібно піти на поступки. Політика в авторитарних режимах значною мірою базується на обличчях лідерів. Як тільки вони підуть – а Путіна скоро не буде – відбувається автоматичний перегляд політики.

– У Білорусі існує думка, що деякі грандіозні зміни у ставленні Росії до Білорусі можуть відбутися лише тоді, коли в самій Росії щось відбудеться і коли в неї не буде часу займатися Білоруссю. Тоді, коли Росія перестане бути імперією.

– Якщо така криза почнеться, а я думаю, що вона почнеться, Росії буде не до Білорусі. Але я не згоден з тим, що Росія – це імперія. Це вже не імперія. Росія – це національна держава, яка ще не до кінця відбулася. З приводу анексії Криму була ейфорія, але це максимум, до чого росіяни зараз готові. Вони більше нічого не хочуть. Вони не хочуть об’єднання з Білоруссю, соціологія це показує. Максимально добрі відносини з Білоруссю – так. Але жодної спільної держави чи війни на Донбасі росіяни і всі, хто живе в Росії, не хочуть. Імперський синдром насправді зник. Крим є компенсацією травми за смерть СРСР. Але виявляється, цього достатньо.

– Якщо раптом у Білорусі знову почнуться акції протесту, чи вважаєте ви, що є шанс змінити владу, незалежно від Росії?

– Є. Я в цьому не сумніваюся. Вплив Росії в Україні був величезним як у 2004-му, так і в 2013 роках. Однак нам довелося відступити, і Путін не може цього пробачити. Те саме з Білоруссю. Цього разу Путін не зможе втрутитися. Він зовсім не такий, яким був 7 років тому. Революція зупинилася, але має дуже великі шанси на успіх.

Відео програми Білоруської редакції Радіо Свобода: