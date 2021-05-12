Білорусь: Марії Колесніковій висунули остаточне звинувачення

Розслідування кримінальної справи стосовно членів Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колеснікової та Максима Знака завершене, зараз вони знайомляться з матеріалами справи, передають засоби інформації з посиланням на джерело, обізнане з перебігом розслідування справи.

За його словами, справа Колеснікової та Знака виділена в окреме провадження. Їм висунуте звинувачення за трьома кримінальними статтями. Слідство щодо інших фігурантів справи Координаційної ради триває.

Раніше остаточне звинувачення висунули юристу Максиму Знаку.

Колеснікову визнано політв’язнем та в’язнем сумління. Разом з іншими опонентами білоруського режиму Європарламент присудив їй премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

7 вересня 2020 року Марію Колеснікову затримали на вулиці співробітники у цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і відповідального секретаря Ради Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колеснікова порвала паспорт і була затримана знову.

9 вересня минулого року Слідчий комітет повідомив, що членів президії Конституційної ради Марію Колеснікову та Максима Знака, а також адвоката Віктора Бабарика Іллю Салея підозрюють у «діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці».