Білорусь: двом опозиціонерам висунули звинувачення у змові з метою захоплення влади

Представникам білоруської опозиції Марії Колесніковій та Максиму Знаку висунули нові звинувачення – у змові з метою захоплення влади і створенні екстремістського формування. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Колесникова і Знак наразі перебувають під арештом за іншим звинуваченням – в закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці. За цією статтею їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Максим Знак – юрист і член опозиційного координаційної ради. Його адвокати заявляють, що висунуті звинувачення безпідставні. За словами захисту, вся діяльність ради здійснювалася публічно. Це суперечить поняттю «змова». Крім того, і Знак, і інші опозиціонери наголошували: їхнє завдання – не домагатися влади для себе, а побудувати діалог між владою і громадянським суспільством.

Захист Колеснікової нові звинувачення поки не коментував. Сьогодні стало відомо, що її адвоката можуть позбавити ліцензії. Раніше це вже сталося з іншим захисником Колеснікової. А щодо ще двох її адвокатів порушено кримінальні справи.

Колеснікову визнано політв’язнем та в’язнем совісті. Разом з іншими опонентами білоруського режиму Європарламент присудив їй премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

7 вересня Марію Колесникову затримали на вулиці співробітники у цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і відповідального секретаря Ради Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колесникова порвала паспорт і була затримана знову.

9 вересня Слідчий комітет повідомив, що членів президії Конституційної ради Марію Колесникову та Максима Знака, а також адвоката Віктора Бабарика Іллю Салея підозрюють у «діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці».