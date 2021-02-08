Шендерович Лукашенкові: «Ви вже показали свою немислиму крутизну перед беззбройним народом»

Російський письменник Віктор Шендерович опублікував лист до Олександра Лукашенка, розповівши про Марію Колеснікову, соратницю Світлани Тихановської, членкиню президії Координаційної ради, білоруську політикиню-опозиціонерку, яка з вересня перебуває у в’язниці з політичних мотивів.

Віктор Шендерович зазначив у своєму блозі на вебсайті російської радіостанції «Ехо Москви», що премія з прав людини 2021 року, яку Марії Колесніковій присудив Фонд Ґергардта Баума, вручена 7 лютого в німецькому Штутгарті не особисто Марії, а її сестрі, оскільки сама лауреатка перебуває в ув’язненні.

У своєму відкритому листі Шендерович пише, що після того, як стало ясно, що «від Бабарика в тюрмі шкоди менше, ніж від Колесникової на волі», Лукашенко хотів «по-тихому випхати Марію з країни, але вона, абсолютно несподівано, виявилася не предметом, а людиною».

«Таке іноді трапляється, і це велика прикрість для керівників Вашого штибу, які народжені рулити масами, але абсолютно не розуміють, що робити з вільними людьми» – пише Шендерович.

За його словами, кримінальна справа проти Колесникової настільки фальшива, що «шви розходяться, і білі нитки лізуть в очі».

«Самі поміркуйте: якщо вона заподіяла шкоду державі, чому ж її намагалися сплавити геть, а не заарештували відразу? І навіщо вона рвала свій паспорт, якщо хотіла втекти?» – запитує Шендерович і закликає Лукашенка звільнити Марію Колеснікову.

«У Білорусі не всі люди шизофреніки, Олександре Григоровичу. Марія (маю честь знати її особисто), повірте, людина винятково нормальна, з ясною свідомістю і нерозщепленою волею. Ба більше, вона вміє грати на флейті! – а це ремесло майже не поступається за складністю роботі політрука» – пише автор блогу.

«Ви вже показали свою немислиму крутизну в поводженні з беззбройним народом; ви безпосередньо спілкуєтеся з богами, і вони повідомляють вам правильні результати голосування; ви геній регіонального масштабу, – Шендерович переконаний: якщо Лукашенко відпустить Марію Колесникову, ніхто не дорікне йому в недостатній жорстокості або в схильності до лібералізму. – Ця пляма на репутації Вам не загрожує. А ганьби стане трохи менше. Ось їй-Богу. І, можливо, навіть який-небудь необережний західний політик вирішить після цього, що з Вами можна розмовляти... Замисліться, га?» – закликає Лукашенка відомий російський письменник Віктор Шендерович у своєму блозі.

Марія Колесникова – поряд із двома іншими білоруськими опозиційними діячками – Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало цьогоріч є кандидаткою на Нобелівську премію миру 2021. Їхні кандидатури висунув норвезький законодавець Гейр Зігбьорн Тоскедал «за боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирного протистояння незаконному режиму в Білорусі».

Колесникова визнана політв’язнем та в’язнем сумління. Разом з іншими опонентами білоруського режиму Європарламент присудив їй премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

7 вересня Марію Колесникову затримали на вулиці співробітники у цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і відповідального секретаря Ради Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колесникова порвала паспорт і була затримана знову.

9 вересня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що членів президії Конституційної ради Марію Колесникову та Максима Знака, а також Іллю Салея, адвоката Віктора Бабарика, підозрюють у «діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці».

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