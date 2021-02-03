Навальний, Тихановська, НАТО, ВООЗ, зять Трампа. Кого висувають на Нобелівську премію миру цього року?

Серед цьогорічних номінантів на Нобелівську премію миру є: білоруські опозиційні діячі, продемократичні активісти з Гонконгу, рух Black Lives Matter, ув’язнений російський опозиційний лідер Олексій Навальний та американська активістка, яка бореться за право голосу. Норвезький Нобелівській комітет має достатньо кандидатів для визначення того, хто ж отримає цього року, ймовірно, найпрестижнішу премію у світі. Проте номінація ще не означає перемоги. Як відбувається саме номінування та як обирають лауреата? Розповідає Associated Press

ХТО МОЖЕ НОМІНУВАТИ КАНДИДАТІВ НА НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ МИРУ?

Керівники держав або політики національного рівня, викладачі університетів, директори інститутів зовнішньої політики, колишні лауреати Нобелівської премії та члени норвезького Нобелівського комітету є одними з тих, хто вважається кваліфікованим для того, щоб подати номінантів на премію.

Згідно з рішенням комітету, самовисування не розглядатиметься.

Сам Нобелівський комітет не називає імені номінантів, але ті, хто висуває, можуть їх оприлюднити, сприяючи популярності як самого кандидата, так і своїй власній.

«Номінація має значні переваги, але беруться до уваги також «критерії якості», – каже Генрік Урдал з Інституту досліджень миру в Осло, незалежної від Нобелівського комітету інституції.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПРОЦЕС НОМІНАЦІЇ?

Кінцевий термін подання заявок – минула неділя 31 січня, опівночі за часом Осло. Як тільки всі кандидатури надійшли, таємна рада аналізує номінації у письмовій формі та затверджує їх. Необхідно перевірити відповідність цих людей критеріям номінації.

Комітет також може самостійно додавати кандидатів, за словами Урдала.

На все це потрібен час, і, швидше за все, лише наприкінці лютого чи на початку березня Нобелівський комітет повідомить скільки людей чи організацій було висунуто.

Всесвітня продовольча програма ООН виграла Нобелівську премію миру у 2020 році. Усього було 319 кандидатів, серед яких були як люди, так і організації, але хто вони – триматиметься у таємниці Нобелівським комітетом ще 50 років.

ХТО Є СЕРЕД КАНДИДАТІВ У 2021 РОЦІ?

Дехто з тих, хто запропонував кандидатів цього року, публічно оголосили про свій вибір.

У зв’язку з цим, відомо, що серед кандидатів на 2021 рік є:

білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська та ще дві білоруські продемократичні активістки – Вероніка Цепкало та Марія Колесникова ;

та ще дві білоруські продемократичні активістки – ; рух Black Lives Matter у США;

у США; Олексій Навальний , найактивніший критик президента Росії Володимира Путіна;

, найактивніший критик президента Росії Володимира Путіна; Стейсі Абрамс , колишня кандидатка у губернатори штату Джорджія, яка стала провідною захисницею права голосу;

, колишня кандидатка у губернатори штату Джорджія, яка стала провідною захисницею права голосу; колишній радник Білого дому Джаред Кушнер та його заступник Аві Берковіц, які вели переговори щодо серії мирних угод Ізраїлю із країнами Близького сходу, відомих як Авраамові угоди.

До груп та організацій, яких висунули у 2021 році, входять:

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за її роль у боротьбі з пандемією коронавірусу;

за її роль у боротьбі з пандемією коронавірусу; НАТО ;

; «Репортери без кордонів» , відома під французьким акронімом RSF ;

, відома під французьким акронімом ; польські судді, які захищають громадянські права.

ЧОМУ ЦИХ ЛЮДЕЙ ТА ЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ НОМІНУЮТЬ?

У своїй заяві щодо висунення свого кандидата, норвезький законодавець Петтер Ейде заявив, що рух Black Lives Matter «закликає до того, щоб системні зміни поширилися у всьому світі, змушуючи інші країни боротися із расизмом у власному суспільстві».

Ще один норвезький депутат Ола Ельвестуен висунув Олексія Навального, лідера опозиції, який повернувся до Росії в січні, після того, як провів п’ять місяців на лікуванні у Німеччині, внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною. Ельвестуен назвав його «найбільш гучним голосом за права людини та демократію в Росії станом на сьогодні».

Стейсі Абрамс номінував норвезький законодавець Ларс Хальтбреккен, який сказав, що «робота Абрамс – це продовження боротьби Мартіна Лютера Кінга за рівність перед законом та громадянські права». Хальтбреккен заявив, що незважаючи на політичні розбіжності у США, «премія миру повинна вказувати напрямок щодо того, які методи слід людині використовувати, якщо вона незадоволена суспільством, у якому живе».

Норвезький законодавець Гейр Зігбьорн Тоскедал висунув трьох білоруських жінок «за боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирного протистояння незаконному режиму в Білорусі».

Заслужений професор Гарвардської юридичної школи, адвокат Алан Дершовіц, висунув Кушнера та Берковіца за організацію переговорів між Ізраїлем та Об’єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко. За його словами, вони відповідають «приголомшуючим критеріям, які зазначив Альфред Нобель у своєму заповіті».

ХТО БУВ НОМІНОВАНИЙ ДО ЦЬОГО, АЛЕ НЕ ПРОЙШОВ?

За словами Урдала, відомих діячів часто номінують, але вони не перемагають: «Це не щось нове».

Нацистський диктатор Адольф Гітлер був висунутий у 1939 році шведським законодавцем E.Г.К. Брандтом, який пізніше сказав, що це була сатира.

Нещодавно тесть Кушнера, колишній президент США Дональд Трамп, був номінований на премію 2020 року, але не отримав її. ЇЇ також не отримала Ґрета Тунберґ, шведська екологічна активістка, відома у всьому світі тим, що наполягає на необхідності застосовувати жорсткіші заходи задля стримування кліматичних змін.

КОЛИ ОГОЛОСЯТЬ ПЕРЕМОЖЦЯ 2021 РОКУ?

Комітети оголошують свої рішення щодо всіх Нобелівських премій протягом декількох днів у жовтні. Премія миру та інші Нобелівські премії вручаються переможцям 10 грудня, у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

У 2020 році переможці Нобелівської премії, окрім дипломів та золотих медалей, отримали 10 мільйонів крон (1,1 мільйон доларів) у вигляді грошової винагороди, яку часто ділять між собою, або віддають на благодійність.

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