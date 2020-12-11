Всесвітня продовольча програма ООН взяла свою Нобелівську премію миру-2020 на онлайн-церемонії

Голова Всесвітньої продовольчої програми, агенства ООН зі штаб-квартирою у Римі, Девід Біслі прийняв 10 грудня Нобелівську премію миру на онлайн-церемонії, яку влаштували замість звичних урочистостей через пандемію COVID-19.

Під час отримання нагороди від імені організації Біслі назвав її «закликом до дії» у боротьбі з голодом. Він зазначив, що на тлі нинішніх викликів – воєн, змін клімату і пандемії – «270 мільйонів людей ідуть назустріч голодній смерті».

Норвезький Нобелівський комітет відзначив Всесвітню продовольчу програму за «зусилля щодо запобігання використанню голоду як зброї у війнах і конфліктах».

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Пандемія змусила нобелівських чиновників скасувати традиційний банкет як в Осло, де оголошується і вручається Нобелівська премія миру, так і в Стокгольмі, де вручають відзнаки з медицини, фізики, хімії, літератури та економіки.

Церемонія в Стокгольмі транслювалася із «золотої зали» мерії, і кожен лауреат був офіційно представлений. В ефірі показували відеоролики про те, як в останні дні лауреати Нобелівської премії в галузі медицини, фізики, хімії, літератури і економіки отримували нагороди у своїх країнах.

У записаному посланні король Карл XVI Густав також привітав лауреатів, додавши, що в майбутньому він сподівається вітати їх у Стокгольмі безпосередньо.

Цьогоорічні Нобелівські премії були оголошені в жовтні. Премії традиційно вручаються на церемонії 10 грудня, в річницю смерті 1896 року засновника премії Альфреда Нобеля, шведського вченого і філантропа.