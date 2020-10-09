Всесвітня продовольча програма стала лауреатом Нобелівської премії миру 2020

Лауреатом Нобелівської премії миру 2020 року, найвищої відзнаки за зусилля із досягнення миру в світі, стала Всесвітня продовольча програма ООН за зусилля з подолання голоду в світі. Про це 9 жовтня в Осло оголосив Норвезький Нобелівський комітет.

«Всесвітня продовольча програма – найбільша гуманітарна організація в світі, що бореться з голодом і сприяє продовольчій безпеці. У 2019 році організація надала допомогу майже 100 мільйонам людей у 88 країнах», – йдеться в повідомленні.

До 2020 року було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам.

Серед нагороджених було 17 жінок.

Наймолодшій лауреатці було 17 років: Малала Юсафзай отримала премію в 2014-му.

Найстаршому лауреатові було 87 років – Джозеф Ротблат отримав премію 1995 року.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.

Крім того, комітет також відзначив роботу прем’єр-міністра Ефіопії за досягнення миру в регіонах Східної і Південно-Східної Африки.

Нобелівський тиждень почався з оголошення лауреатів премії з медицини 5 жовтня, 6 і 7 жовтня стали відомі лауреати Нобелівських премій із фізики і хімії, 8 жовтня оголосили Нобелівського лауреата з літератури.

24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.

Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).

12 жовтня оголосять ім'я лауреата премії імені Нобеля з економіки.

Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають нагороди у своїх країнах.

Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.