Нобелівську премію з медицини отримають три вчені за відкриття вірусу гепатиту С

Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали троє вчених «за відкриття гепатиту С». Про це оголосила в Стокгольмі Нобелівська асамблея в Каролінському інституті.
Премію розділять між собою Гарві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз М. Райс.
За повідомленням Нобелівського комітету, вчені зробили вирішальний внесок у боротьбу з гепатитом, що передається через кров і спричиняє цироз та рак печінки у людей у всьому світі.
«Гарві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз М. Райс зробили основні відкриття, які привели до виявлення нового вірусу – вірусу гепатиту С. До їхньої роботи виявлення вірусів гепатиту А і В було критичним кроком вперед, але більшість випадків гепатиту, що передаються через кров, залишались незрозумілими. Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину решти випадків хронічного гепатиту та дало змогу розробити аналізи і нові ліки, які врятували мільйони життів», – йдеться в повідомленні.
Минулого року Нобелівську премію з медицини отримали троє вчених: Ґреґ Семенза та Вільям Кейлін зі Сполучених Штатів і британець Пітер Реткліфф. Їхні дослідження допомогли визначити, як саме живі клітини реагують на перепади рівня кисню. За словами представників Нобелівського комітету, відкриття трьох науковців можуть допомогти в лікуванні анемії та раку.
24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.
Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).
- За 1901–2019 року було вручено 110 Нобелівських премій із медицини.
- Досі премію вручили 12 жінкам.
- Наймолодшому лауреатові Нобелівської премії з медицини було 32 роки. Фредерік Бантінг отримав премію 1923 року за відкриття інсуліну.
- Найстаршому лауреатові було 87 років. Пейтон Раус отримав премію 1966 року за відкриття вірусів, що провокують виникнення пухлин.
Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій у такій послідовності:
- фізика – 6 жовтня
- хімія – 7 жовтня
- література – 8 жовтня
- премія миру – 9 жовтня
- премія імені Нобеля з економіки – 12 жовтня.
Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають винагороди у своїх країнах.
Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.
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