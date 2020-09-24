Нобелівський фонд збільшив виплати лауреатам на 1 мільйон шведських крон

Лауреати Нобелівської премії отримають виплати, на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер. Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів), заявив 24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен щоденній газеті Dagens Industri.

«Рішення ухвалені через те, що наші витрати та капітал перебувають в стабільному співвідношенні, що відрізняється від попереднього стану», – сказав Гайкенстен.

Винахідник динаміту Альфред Нобель залишив близько 31 мільйона крон (це приблизно 1,8 мільярда крон на нинішні гроші) – для фінансування премій, які присуджуються з 1901 року.

Розмір виплат змінювався з часом, починаючи зі 150 тисяч крон і досягаючи 1 мільйона в 1981 році.

Виплати різко зросли в 1980-х та 1990-х роках, підскочивши до 9 мільйонів крон у 2000 році та 10 мільйонів через рік.

Але світова фінансова криза 2008–2009 років вразила інвестиції фонду, і призові кошти були скорочені до 8 мільйонів крон у 2012 році, а потім знову зросли до 9 мільйонів у 2017 році.

Цьогорічні призи в галузі медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки будуть оголошені впродовж тижня, що починається з 5 жовтня.

Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають винагороди у своїх країнах.

Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.