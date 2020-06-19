Наймолодша лауретка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай завершила навчання в Оксфорді

Наймолодша лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай завершила навчання в Оксфордському університеті у Великій Британії.

«Важко висловити свою радість і вдячність зараз, коли я отримала свій ступінь з філософії, політики та економіки в Оксфорді. Я не знаю, що попереду. Наразі це буде Netflix, читання і сон», – написала вона у твітері.

У жовтні 2012 року бойовики «Талібану» з вогнепальної зброї поранили у голову Малалу Юсафзай за те, що вона виступала за права дівчаток на освіту. Малалу вивезли до Британії на лікування і відтоді вона живе там.

У 2014 році дівчина отримала Нобелівську премію миру. Вона також є посланцем миру Організації Об’єднаних Націй і очолює гуманітарну організацію, орієнтовану на освіту дітей. У серпні 2017 року Малала вступила до престижного Оксфордського університету. Вона казала, що після завершення навчання планує повернутися до Пакистану.

Світ вперше дізнався про школярку Малалу, коли вона почала писати щоденник під псевдонімом Gul Mukai про своє життя у рідному місті, утримуваному талібами. Малала Юсафзай рішуче виступала за навчання дітей у Пакистані, головним чином дівчаток. Щоденник дівчинки показали на BBC Urdu.