Малала Юсафзай вступила в Оксфордський університет

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай вступила до Оксфордського університету. Про це стало відомо 17 серпня, у день, коли студенти в Британії отримують результати іспитів, які вони здають по закінченні школи.

Малала Юсафзай, яка живе у Бірмінгемі, у Twitter привітала всіх студентів з отриманням результатів, і додала, що «схвильована» тим, що їде до Оксфорда.

20-річна Малала вивчатиме філософію, політику і економіку.

Такий самий курс в Оксфорді, одному з найкращих університетів світу, вивчала Беназір Бхутто, колишня прем’єр-міністр Пакистану, яка загинула у 2007 році.

2012 року 15-річна на той момент пакистанська активістка, яка боролася за право жінок на освіту, поверталася зі школи, коли озброєний бойовик вистрілив їй у голову. Хірургам вдалося дістати кулю з мозку, але Малала перебувала в комі, і шансів на її одужання було небагато.

Дівчина пройшла курс реабілітації у Великій Британії, після одужання виступила в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку та у співавторстві з американською журналісткою Крістіною Лем написала книжку, яка потрапила до списку бестселерів New York Times.

2014 року 17-річна Малала отримала Нобелівську премію миру.

У квітні цього року Малала Юсафзай стала наймолодшим посланцем миру Організації Об’єднаних Націй, що є високою відзнакою всесвітнього органу.