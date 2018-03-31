Лауреат Нобелівської премії Малала Юсафзай вперше за 6 років після замаху відвідала рідне місто в Пакистані

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай вперше відвідала своє рідне місто в Пакистані відтоді, як в 2012 році на неї вчинили замах бойовики Талібану.

31 березня військовий вертоліт, що перевозив Малалу, приземлився в долині Сват.

20-річна лауреатка Нобелівської премії миру відвідала своє рідне місто, Мінгора, вона мала зустрітися з родичами і друзями.

Малала Юсафзай прибула 29 березня в Ісламабад, після того як провела майже шість років за кордоном. Малала має пробути в Пакистані до 2 квітня.

У жовтні 2012 року бойовики «Талібану» з вогнепальної зброї поранили у голову Малалу Юсафзай за те, що вона виступала за права дівчаток на освіту. Малалу вивезли до Британії на лікування і відтоді вона живе там.

У 2014 році дівчина отримала Нобелівську премію миру. Вона також є посланцем миру Організації Об’єднаних Націй і очолює гуманітарну організацію, орієнтовану на освіту дітей. У серпні минулого року Малала вступила до престижного Оксфордського університету.

Світ вперше дізнався про школярку Малалу, коли вона почала писати щоденник під псевдонімом Gul Mukai про своє життя у рідному місті, утримуваному талібами. Малала Юсафзай рішуче виступала за навчання дітей у Пакистані, головним чином дівчаток. Щоденник дівчинки показали на BBC Urdu.