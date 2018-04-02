Лауреат Нобелівської премії Малала Юсафзай повертається до Британії

Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай повертається до Великої Британії після завершення чотириденної поїздки до Пакистану, першої відтоді, як в 2012 році на неї вчинили замах бойовики «Талібану».

Малала та її родина 2 квітня з міжнародного аеропорту імені Беназір Бхутто вилетіли до Лондона.

20-річна лауреатка Нобелівської премії миру відвідала її рідне місто, Мінгору, де зустрілася з родичами і друзями. Малала також мала розмову з прем'єр-міністром Пакистану Шахідом Хаканом Аббасі.

Вона сказала, що планує повернутися до Пакистану після закінчення навчання у Великій Британії.

Малала Юсафзай прибула до Ісламабада 29 березня, після того, як провела майже шість років за кордоном.

У жовтні 2012 року бойовики «Талібану» з вогнепальної зброї поранили у голову Малалу Юсафзай за те, що вона виступала за права дівчаток на освіту. Малалу вивезли до Британії на лікування і відтоді вона живе там.

У 2014 році дівчина отримала Нобелівську премію миру. Вона також є посланцем миру Організації Об’єднаних Націй і очолює гуманітарну організацію, орієнтовану на освіту дітей. У серпні минулого року Малала вступила до престижного Оксфордського університету.

Світ вперше дізнався про школярку Малалу, коли вона почала писати щоденник під псевдонімом Gul Mukai про своє життя у рідному місті, утримуваному талібами. Малала Юсафзай рішуче виступала за навчання дітей у Пакистані, головним чином дівчаток. Щоденник дівчинки показали на BBC Urdu.