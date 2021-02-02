Вирок і виступ Навального у суді: «Путін увійде в історію як отруйник»

Радіо Свобода вела трансляцію із столиці Росії Москви, де розглядали питання про заміну умовного терміну покарання російському опозиційному лідеру Олексію Навальному у справі «Ів Роше»​ – на реальний. Суд відправив Навального на три з половиною роки в колонію. Може бути оскарження. Подаємо розшифровку виступу Олексія Навального у суді.

Симоновський суд Москви (засідання відбувалося у приміщенні Московського міського суду) 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, замінили на 3,5 роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше часу, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це перший реальний термін Навального.

Рішення суду може бути оскаржене.

Навальний до суду був доставлений із СІЗО, куди його помістили після того, як він повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

Олексій Навальний виступив у суді і звинуватив президента Росії Володимира Путіна в організації свого отруєння.

Путін «дуже боїться у своєму бункері і єдиний його спосіб боротьби – убивати людей»​, сказав Навальний.

Текст виступу Олексія Навального в суді:

– Я хотів би почати з обговорення правового питання, яке мені здається головним і трошки втраченим у цьому обговоренні. Тому, що виглядає все трошки дивно.

Одного садять, щоб налякати мільйони.

Ось сидять двоє, і один з них каже: «Ми довели і показали, що він не геополітикою займається, а проводить нараду, на якій вирішує, як красти у політиків-опонентів труси, мастити їх хімічною зброєю і намагатися їх убити».

Головне в цьому процесі навіть не те, чим він закінчиться для мене, посадять мене або не посадять – посадити мене нескладно по одній або по іншій справі – головне, для чого це все відбувається! Щоб залякати величезну кількість людей.

Це ж так працює: одного садять, щоб налякати мільйони.

Уся країна живе в цьому швахові, не маючи жодних перспектив



У нас 20 мільйонів чоловік за межею бідності, у нас десятки мільйонів живуть, не маючи жодних перспектив. У нас десятки мільйонів людей відносяться саме до тих, про яких ми кожен день говоримо. У Москві життя ще більш-менш, а від'їдьте за 100 кілометрів – там взагалі повний швах.

І ось у вас вся країна живе в цьому швахові, не маючи жодних перспектив, отримуючи 20 тисяч рублів. І вони всі мовчать, і їх намагаються заткнути ось такими показовими процесами.

Мільйони, і сотні тисяч посадити не можна



Посадити ось цього, щоб налякати мільйони. Хтось вийшов на вулицю – посадити ще п'ять чоловік, щоб налякати 15 мільйонів.

І головне, що я хочу сказати: цей процес, я дуже сподіваюся, не буде сприйнятий людьми як сигнал, що вони повинні більше боятися.

Це ж неправда, що це демонстрація сили – ось це все: Росгвардія, ця клітка. Це демонстрація слабкості, просто слабкості. І мільйони, і сотні тисяч посадити не можна. І я дуже сподіваюся, що люди будуть все більше і більше усвідомлювати це.

Все це демонстрація слабкості



А коли вони усвідомлять, а такий момент прийде – все це розсиплеться. Тому що ви не посадите всю країну – всіх цих людей, яких позбавили перспектив, позбавили майбутнього, які живуть у багатющій країні і отримують нуль від національних багатств.

Ми тільки за кількістю мільярдерів у світі ростемо, все інше падає .

Я сиджу в своїй камері і чую репортажі про те, як подорожчало масло, подорожчали макарони, подорожчали яйця.

2021 рік, країна – експортер нафти і газу. У нас вся країна говорить про те, що макарони подорожчали, і ми жити більше не можемо. І ось ви цих людей позбавили перспектив, і ви ці людей намагаєтеся залякати.

Я закликаю всіх не боятися! Вся ця влада заснована ...

– Давайте повернемося до подання...

– Я вже прямо тут знаходжуся, я прямо в центральній частині цього перебуваю.

– Ви нічого не сказали з приводу подання. Ваше ставлення до подання, а не з приводу політики.

– Все, що я кажу, ваша честь, подивіться, послухайте... Ви говорите, що...

– Давайте повернемося до процесу.

– ... я нічого не сказав щодо подання. Ось це все і є моє ставлення до подання... Все, що я говорю – це моє ставлення до подання, яке ви влаштували.

Давайте, я безпосередньо перейду до подання.

Те, що за вами і всередині вас, це і є свавілля і беззаконня



Так ось, буває таке, коли беззаконня і свавілля є суттю політичної системи. І це жахливо. Але буває ще гірше, коли беззаконня і свавілля надягають на себе мундир прокурора або суддівську мантію. І в цьому випадку обов'язок кожної людини не підкорятися рядженим у цих мантіях.

Те, що за вами і всередині вас, це і є свавілля і беззаконня. І обов'язок кожної людини – не підкорятися вам, не підкорятися таким законам.

– Ви зараз закликаєте, а не даєте свою позицію за поданням.

– Я закликаю всіх ...

– У нас же зараз не мітинг, давайте повернемося до подання, я вас прошу.

– У нас не мітинг, у нас мій виступ.

– Ви не за поданням даєте свою позицію, а розповідаєте ...

– У мене склалася така думка щодо цього подання, ось я вам її і висловлюю. Іншої думки у мене немає, і будьте ласкаві мене вислухати.

Закликаю усіх не боятися і робити все, щоб закон, а не ряджені в мундирах і мантіях, перемогли



Ще раз хочу сказати, що, коли свавілля і беззаконня наділи ваші мундири і вдають із себе закон, то обов'язок кожної чесної людини – не підкорятися вам і боротися з вами всіма силами.

І я, як можу, борюся. І буду продовжувати це робити.

Мені не потрібно ваших зауважень. Ваша честь!

Я говорю за поданням. Це моя думка, і я свою думку щодо подання висловлюю в повній відповідності з законом. І те, що представник обвинувачення намагається мене перебивати, закривати на кожному слові мені рот, теж чудово характеризує все те, що відбувається тут.

Ну так от, продовжимо.

Ось це зводить з розуму маленького злодійкуватого чоловічка в його бункері

Я завдав смертельної образи тим, що я вижив, завдяки хорошим людям – пілотам і лікарям. Потім ще сильніше його образив тим, що я не сховався, живучи десь під охороною або в якомусь бункері. А потім сталося взагалі страшне. Мало того, що я вижив, що я не злякався, не сховався, я брав участь ще і в розслідуванні свого власного отруєння.

І ми показали і довели, що саме Путін, використовуючи Федеральну службу безпеки, здійснив цей замах на вбивство. І не я один був такий. Зараз про це знають, і багато ще дізнаються.

І ось це зводить з розуму маленького злодійкуватого чоловічка в його бункері. Саме цей факт – те, що все розкрилося.

Його єдиний засіб боротьби – намагатися вбити людей



Немає ніяких рейтингів, немає ніякої величезної підтримки, нічого цього немає. Тому що з'ясувалося – для того, щоб впоратися з політичним опонентом, у якого немає ні телебачення, ні політичної партії, потрібно просто спробувати вбити його хімічною зброєю. І, звичайно, він сходить з розуму від цього. Тому, що всі переконалися, що він просто чіновнічєк, якого випадковим чином поставили на президентський пост, який ніколи не брав участі ні в дебатах, ні у виборах. І його єдиний засіб боротьби – намагатися вбити людей.

Скільки б він не вдавав із себе великого геополітика, великого світового лідера, його образа головна відносно мене полягає в тому, що в історію він увійде саме як отруйник.

Ось, знаєте, був Олександр Визволитель або Ярослав Мудрий, і буде у нас Володимир Отруйник Трусів – ось саме так він увійде в історію.

І це пряма, ваша честь, має пряме відношення...

Я тут стою на цьому місці, і мене охороняє вже поліція, Росгвардія з'явилася, половина Москви оточена саме тому, що маленький чоловічок в бункері божеволіє від того, що ми довели і показали, що він не геополітикою займається, а проводить нараду, на якому вирішує, що він вимагає красти у опонентів труси і мазати їх хімзброєю.

Незважаючи на те, що зараз я опинився повністю під контролем цих людей, які обожнюють все намащувати хімічною зброєю, і напевно, за моє життя ніхто не дасть і три копійки, але, тим не менше, навіть зараз, навіть зі свого місця я говорю, що я буду з вами боротися, і закликаю усіх інших не боятися і робити все, щоб закон, а не ряджені в мундирах і мантіях, перемогли.

Якщо є у Росії зараз щось хороше, то найкраще – це ось ці люди, які не бояться,

І я вітаю всіх тих, хто бореться і хто не боїться, усіх чесних людей. Я вітаю і дякую співробітників Фонду боротьби з корупцією (ФБК), які зараз сидять під арештом, і всіх інших по всій країні, хто не боїться і виходить на вулиці, тому що у них є такі ж права, як у вас.

Тому що наша країна належить і їм в тій самій мірі, як і вам, і як усім іншим. Ми такі ж громадяни, і ми вимагаємо нормального правосуддя, нормального ставлення до нас, участі у виборах, участі в розподілі національних багатств. Так, ми всього цього вимагаємо!

І я хочу сказати, що якщо є у Росії зараз щось хороше, то найкраще – це ось ці люди, які не бояться, які не опускають очі, які не дивляться у стіл, і які ніколи не віддадуть нашу країну купці продажних чиновників, які вирішили обміняти нашу батьківщину на свої палаци, виноградники і аквадискотеки. І я вимагаю ...

– Що ви думаєте з поданням...?

– Моя думка полягає в тому, що я вимагаю негайного звільнення, негайної свободи для себе і для інших заарештованих.

Я не визнаю це ваше подання, воно повністю брехливе, воно не відповідає закону.

Я вимагаю свого негайного звільнення. Дякую!

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