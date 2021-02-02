Навальний дружині у суді: «Я пишаюся тобою!». Що відбувається на судовому засіданні у Москві?

Московський міський суд Росії розглядає справу опозиціонера Олексія Навального. Федеральна служба Росії з виконання покарань просить замінити умовний термін ув’язнення опозиціонера на реальний. Радіо Свобода

Біля будівлі суду у Москві, де розглядають справу про звинувачення Олексія Навального, російського опозиційного лідера і критика президента Росії Путіна – виставили посилену охорону. ОМОН затримує тих, хто намагається влаштувати акцію під судом.

За даними «ОВС-Інфо», поліція затримала 100 учасників виступу протесту.

Навального привезли у автозаку і помістили в скляну кабіну для підсудного.

Дружина Навального – Юлія, сидить у першому ряду і Навальний встиг пожартувати щодо її затримання на акціях протесту, що розпочалися в Росії після його арешту.

«Пишаюся тобою», – сказав Олексій Навальний дружині.

Аргументи ФСВП: чому требе ув'язнити Навального

Представник Федеральної служби Росії із виконання покарань (ФСВП) у своєму виступі заявив, що Навальний порушував умови випробувального терміну за його вироком, зокрема «порушував громадський порядок», а також кілька разів не відзначався в кримінально-виконавчої інспекції ще до свого отруєння і лікування в Німеччині.

За словами представника ФСВП, відомство раніше не вимагало замінити Навальному умовний термін на реальний, «виходячи з принципів гуманізму», однак прийшло до висновку, що Навальний «не став на шлях виправлення».

Подання з вимогою про реальний термін ув'язнення було направлено прокуратурою за день до закінчення випробувального терміну Навального – 29 грудня 2020 року.

Представник ФСВП попросив скасувати умовний термін Навальному і застосувати реальне покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Також він попросив суд, окрім зміни міри покарання, оштрафувати Навального на 500 тисяч рублів.

Що каже Навальний?

Сам Навальний заявив, що після того, як виписався із клініки, повідомив ФСВП про своє місцезнаходження.

Також він нагадав, що про його перебування у Німеччині говорив, а отже добре знав, сам президент Володимир Путін.

Прокурор Фролова запитала Олексія Навального:

– З січня по серпень 2020 року ви 6 разів навмисно пропустили реєстрацію в інспекції?

Олексій Навальний відповів:

– Невірно. Суд зобов'язав мене бути в інспекції 2 рази на місяць. Кілька років я ходив у вашу драну інспекцію по четвергах, іноді по понеділках. Але у мене є плани і сім'я. І навіть знаючи, що рішення суду незаконне, я ходив до інспекції два рази на місяць. Майже завжди – по четвергах. І це інспекцію влаштовувало. Якщо вас це не влаштовує, то так і скажіть: ми хочемо посадити Навального, тому що він ходив по четвергах, а не по понеділках.

На засідання суду прибули близько 20 представників посольств різних країн, серед них США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії та Швейцарії, що викликало різку реакцію МЗС Росії.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала на своїй сторінці в Facebook, що «це вже не просто втручання у внутрішні справи суверенної держави».

«Це самовикриття непривабливої і протизаконної ролі колективного Заходу в спробах стримування Росії. Або це спроба психологічного тиску на суддю?», – написала Захарова.

Прихильники Навального закликають російських громадян виходити на акції протесту в день суду.

Слухання відбудуться після того, як у минулі й позаминулі вихідні десятки тисяч росіян виходили на акції на підтримку Навального, попри жорстокі дії поліції, яка затримала рекордну кількість протестувальників, зокрема, дружину Навального, Юлію, і більшість його близьких соратників.

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Міністерство внутрішніх справ Росії повідомило, що 2 лютого на час судового засідання поліція перекриє кілька вулиць, що ведуть до Московського міського суду. Засідання у справі Навального призначене на 10:00 (9:00 за київським часом). У МВС Росії заявили, що вулиці перекриють за годину до цього.

На виїзному засіданні суду 18 січня в будівлі відділення поліції в Хімках Навального заарештували на 30 діб і відправили в СІЗО. Напередодні опозиціонер прилетів до Москви з Німеччини, де від серпня проходив лікування після отруєння «Новачком» 3 Росії.

ФСВП 29 грудня оголосила Навального в розшук, заявивши, що він порушив правила випробувального терміну.

Після арешту політика його прихильники вже двічі збиралися на мітинги на його захист – 23 і 31 січня.

На цих акціях проходили масові затримання, зокрема 31 січня, за даними правозахисників, затримали 5600 людей, повідомляли про використання поліцією кийків і електрошокерів.

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