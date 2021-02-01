«Безкарність породжує насильство»: МЗС України закликає світ відповісти на придушення протестів у Росії

Міністерство закордонних справ України прокоментувало розгін протестів 31 січня в Росії.

У відомстві вказали на повідомлення про насильство проти протестувальників та затримання журналістів, охарактеризувавши дії російських силовиків як порушення Росією «своїх міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення прав людини». Такі ж підходи, стверджує МЗС, Москва застосовує і за кордоном.

«Такі дії не можуть залишатися без відповіді з боку міжнародного співтовариства. Настав час для більш рішучих дій та притягнення до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти народів сусідніх країн. Добре відомо, що відчуття безкарності породжує насильство», – йдеться в заяві.

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Міністерство вказало на необхідність застосувати щодо Росії «всі міжнародні механізми тиску», в тому числі санкції.

«Сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією – це нові побиті та затримані протестувальники, які виступають за права людини та демократію, та подальше розкручування спіралі насильства в Росії», – стверджують у дипломатичній установі.

Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало заяву Києва.

За даними правозахисників, усього у Росії 31 січня на акціях на підтримку Навального затримали понад п’ять тисяч осіб. Це максимальне число затриманих під час російських протестів.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі і критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок».

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Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки як умовно засудженого. Йдеться про умовний вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок було винесено з порушенням прав Навального.

Суд над ним призначений на 2 лютого. Припускають, що його можуть тепер засудити до реального позбавлення волі на термін до 3 з половиною років.

Навальний і його соратники закликали людей вийти на демонстрації 23 січня, а потім 31 січня. Влада Росії попереджала, що вони будуть незаконними і що їх будуть припиняти з застосуванням сили.