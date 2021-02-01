Генпрокуратура Росії обіцяє домогтися реального терміну для Навального

Генеральна прокуратура Росії повідомила, що підтримує вимогу російської Федеральної служби виконання покарань про заміну умовного терміну опозиціонерові Олексію Навальному на реальний у так званій справі «Ів Роше».

«Протиправна поведінка Олексія Навального стала підставою для внесення … до суду подання про скасування умовного засудження і виконання покарання, призначеного вироком суду. Це подання визнано законним і обґрунтованим. Із урахуванням викладеного прокуратура має намір відстоювати свою позицію в судовому засіданні», – мовиться в повідомленні відомства.

18 січня суд, який провели просто в будівлі відділку поліції під Москвою, де утримували Навального, відправив його в слідчий ізолятор до 15 лютого. На 2 лютого призначено засідання суду про заміну Навальному умовного терміну в так званій справі «Ів Роше» на реальний на вимогу Федеральної служби виконання покарань.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі і критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок».

Нині його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки як умовно засудженого. Йдеться про умовний вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок було винесено з порушенням прав Навального.

У тій справі його засудили до трьох з половиною років умовно з випробувальним терміном у п’ять років. Цей термін закінчувався 30 грудня 2020 року.

Але 29 грудня, коли Навальний іще перебував у Німеччині і це було загальновідомо, ФСВП оголосила його в розшук, заявивши, що він порушив правила випробувального терміну. Навальний відкидає цю претензію і наголошує, що опинився на лікуванні за межами Росії не з власної волі.

Тепер йому загрожує той же термін у три з половиною роки за ґратами.

Прихильники Навального провели масові акції на його підтримку, які не були санкціоновані владою, 23 і 31 січня і обіцяють нові акції в день суду 2 лютого.