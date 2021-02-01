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01 лютого 2021, Київ 11:22
Новини | Міжнародні

Генпрокуратура Росії обіцяє домогтися реального терміну для Навального

Олексій Навальний після затримання, 18 січня 2021 року

Генеральна прокуратура Росії повідомила, що підтримує вимогу російської Федеральної служби виконання покарань про заміну умовного терміну опозиціонерові Олексію Навальному на реальний у так званій справі «Ів Роше».

«Протиправна поведінка Олексія Навального стала підставою для внесення … до суду подання про скасування умовного засудження і виконання покарання, призначеного вироком суду. Це подання визнано законним і обґрунтованим. Із урахуванням викладеного прокуратура має намір відстоювати свою позицію в судовому засіданні», – мовиться в повідомленні відомства.

18 січня суд, який провели просто в будівлі відділку поліції під Москвою, де утримували Навального, відправив його в слідчий ізолятор до 15 лютого. На 2 лютого призначено засідання суду про заміну Навальному умовного терміну в так званій справі «Ів Роше» на реальний на вимогу Федеральної служби виконання покарань.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі і критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок».

Нині його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки як умовно засудженого. Йдеться про умовний вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок було винесено з порушенням прав Навального.

У тій справі його засудили до трьох з половиною років умовно з випробувальним терміном у п’ять років. Цей термін закінчувався 30 грудня 2020 року.

Але 29 грудня, коли Навальний іще перебував у Німеччині і це було загальновідомо, ФСВП оголосила його в розшук, заявивши, що він порушив правила випробувального терміну. Навальний відкидає цю претензію і наголошує, що опинився на лікуванні за межами Росії не з власної волі.

Тепер йому загрожує той же термін у три з половиною роки за ґратами.

Прихильники Навального провели масові акції на його підтримку, які не були санкціоновані владою, 23 і 31 січня і обіцяють нові акції в день суду 2 лютого.

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