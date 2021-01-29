Росія: главі регіональних штабів Навального Волкову висунули звинувачення

Слідчий комітет Росії заочно висунув звинувачення за статтею про залучення неповнолітніх в участі в несанкціонованій акції голові регіональних штабів Олексія Навального Леоніду Волкову.

Волков перебуває за кордоном. Російська влада оголосила його в розшук.

Підставою для порушення справи слідство називає відеоролики, в яких Волков нібито закликає підлітків брати участь у мітингах проти арешту Навального. Відомство наполягає, що опозиціонер «достовірно знав про відсутність погоджень уповноважених органів» на проведення демонстрацій.

Сам Волков відреагував на це посиланням на роман «1984» Джорджа Оруелла: «Як завжди, чорне це біле, свобода це рабство, двічі по два дорівнює п’яти», – написав він у фейсбуку. Напередодні, у заяві, яку він опублікував у соцмережі, активіст запропонував батькам піти на мітинг замість неповнолітньої дитини.

Рідного брата Олексія Навального Олега і юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь раніше затримали в Москві на дві доби як підозрюваних у кримінальній справі про порушення санітарно-епідеміологічних правил.

27 січня поліція і співробітники Слідчого комітету Росії провели щонайменше 15 обшуків у близьких і прихильників Олексія Навального, який перебуває в слідчому ізоляторі «Матроська тиша». 28 січня має відбутися судове засідання по апеляції на його арешт.

У ФБК повідомили, що більшість обшуків проводили в рамках кримінальної справи про порушення санітарно-епідеміологічних правил, відкритої після мітингів на підтримку Олексія Навального 23 січня. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, а в разі, якщо порушення призвели з необережності до загибелі людей, винні можуть позбутися волі на строк до семи років.

23 січня в десятках міст Росії пройшли акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, утримуваного в московському слідчому ізоляторі «Матроська тиша». Влада відмовилася їх узгоджувати, в більшості випадків пославшись на санітарні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.