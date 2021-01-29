Росія: главі регіональних штабів Навального Волкову висунули звинувачення

Слідчий комітет Росії заочно висунув звинувачення за статтею про залучення неповнолітніх в участі в несанкціонованій акції голові регіональних штабів Олексія Навального Леоніду Волкову.
Волков перебуває за кордоном. Російська влада оголосила його в розшук.
Підставою для порушення справи слідство називає відеоролики, в яких Волков нібито закликає підлітків брати участь у мітингах проти арешту Навального. Відомство наполягає, що опозиціонер «достовірно знав про відсутність погоджень уповноважених органів» на проведення демонстрацій.
Сам Волков відреагував на це посиланням на роман «1984» Джорджа Оруелла: «Як завжди, чорне це біле, свобода це рабство, двічі по два дорівнює п’яти», – написав він у фейсбуку. Напередодні, у заяві, яку він опублікував у соцмережі, активіст запропонував батькам піти на мітинг замість неповнолітньої дитини.
Рідного брата Олексія Навального Олега і юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь раніше затримали в Москві на дві доби як підозрюваних у кримінальній справі про порушення санітарно-епідеміологічних правил.
27 січня поліція і співробітники Слідчого комітету Росії провели щонайменше 15 обшуків у близьких і прихильників Олексія Навального, який перебуває в слідчому ізоляторі «Матроська тиша». 28 січня має відбутися судове засідання по апеляції на його арешт.
У ФБК повідомили, що більшість обшуків проводили в рамках кримінальної справи про порушення санітарно-епідеміологічних правил, відкритої після мітингів на підтримку Олексія Навального 23 січня. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, а в разі, якщо порушення призвели з необережності до загибелі людей, винні можуть позбутися волі на строк до семи років.
23 січня в десятках міст Росії пройшли акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, утримуваного в московському слідчому ізоляторі «Матроська тиша». Влада відмовилася їх узгоджувати, в більшості випадків пославшись на санітарні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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