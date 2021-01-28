По всій Росії допитують школярів, які виходили на протести – правозахисники

Юрій Баранюк

Після масових протестів на підтримку Олексія Навального, які відбулися по всій Росії 23 січня, слідчі почали викликати і опитувати школярів, які вийшли на вулиці підтримати опозиційного політика, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

За даними юристів «Апології протесту» і «Правозахисту «Листівки», такі бесіди силовики провели з підлітками вже в шести містах. Правозахисники кажуть, що, судячи з розмов, мова йде про одну велику справу про загрозу зараження коронавірусом для організаторів протестних заходів.

За словами юристів, слідчі ставлять підліткам наступні запитання:

Чи платив хтось їм гроші за участь в мітингу?

Хто і як закликав молодих людей на вулиці своїх міст 23 січня?

Яким чином це було зроблено?

Бесіди зі школярами вже провели в Москві, Санкт-Петербурзі (там протести були особливо масовими), Тобольську, Красноярську, Самарі і Ростові-на-Дону.

Справу порушили за статтею 151.2 КК РФ – «Залучення неповнолітнього до вчинення дій, які становлять небезпеку для життя неповнолітнього». Згідно з частиною 2 пунктів «б» і «в» цієї статті (діяння скоєне групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, в публічному виступі, з використанням ЗМІ або інтернету), фігурантам справи загрожує великий штраф і позбавлення волі на термін до трьох років. Також цю людину можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до п’яти років.

«З фабули ми побачили, що намагаються підвести під загрозу зараження коронавірусом. Нагадаю, що стаття передбачає загрозу саме життю. Але слідчі говорять про «режим підвищеної готовності», який діє в країні, і що тим самим «утворилася загроза життю» неповнолітніх», – сказала телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», юристка «Правозахисту «Листівки» Анастасія Буракова.

Жодного доказу таких закликів досі ні журналісти, ні представники влади не надали. Немає в справі також і підозрюваних.

«З публічної інформації ми знаємо, що кримінальну справу порушили за фактом скоєння злочину, але будь-які підозрювані відсутні. Поки що інформації про те, що когось викликали як підозрюваних, у нас немає», – говорить Олександр Передрук, адвокат «Апології протесту».

Вдень 27 січня в Москві були здійснені масові обшуки у кримінальній справі про порушення санітарно-епідеміологічних норм (стаття 236 КК). Обшуки здійснили:

в студії ютуб-каналу «Навальний Livе»,

в офісі «Фонду боротьби з корупцією»,

у прессекретарки Навального Кіри Ярмиш,

в квартирі батька координатора штабу Навального в Москві Олега Степанова,

у члена Лібертаріанської партії Росії і Громадянського суспільства Ігоря Єфремова,

у помічника муніципальної депутатки Юлії Галяміної Миколи Касьяна,

в учасниці Pussy Riot Марії Альохіної.

у співробітника відділу розслідувань «ФБК» Георгія Албурова,

у голови профспілки «Альянс лікарів» Анастасії Васильєвої та у інших людей, пов’язаних з Навальним.

Не виключено, що допити школярів і обшуки у прихильників Навального пов’язані, але офіційно влада цього не підтверджувала.

Правозахисники не виключають, що, можливо, мета нової кримінальної справи – не стільки знайти винних, скільки налякати інших молодих людей і застерегти від участі в протестах. З цією ж метою Міносвіти Росії планує проводити щомісячні збори батьків.

Я не раджу ходити без адвоката

На жаль, кажуть правозахисники, далеко не всі батьки, чиїх дітей опитували слідчі, перед тим, як іти на допит, зверталися за консультацією до юристів або брали з собою адвоката.

«Слідчі – все-таки юристи, вони в цьому досить давно, у них є навички, як вивести людину на потрібні відповіді, – попереджає Буракова. – Я не раджу ходити без адвоката в жодному разі. Якщо є сімейний адвокат – візьміть його, якщо немає – можна звернутися до правозахисної організації».