Росія: брата Навального і юристку з його фонду затримали на 48 годин

Рідного брата Олексія Навального Олега і юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь затримали в Москві на дві доби як підозрюваних у кримінальній справі про порушення санітарно-епідеміологічних правил, повідомили найближчий соратник голови ФБК Леонід Волков і директор фонду Іван Жданов.

Вночі стало відомо, що в найближчі години затриманих помістять в ізолятор тимчасового утримання, а протягом двох діб їм повинні обрати запобіжний захід.

27 січня в квартирі Соболь був проведений обшук, після чого її доставили в Головне слідче управління МВС по Москві. Олега Навального доставили в управління після обшуку за місцем прописки Олексія Навального. Повідомлялося, що молодший брат опозиційного політика, який в цей час перебував у квартирі, не відкрив поліцейським двері, і їх виламували.

Загалом 27 січня поліція і співробітники Слідчого комітету Росії провели щонайменше 15 обшуків у близьких і прихильників Олексія Навального, який перебуває в слідчому ізоляторі «Матроська тиша». 28 січня має відбутися судове засідання по апеляції на його арешт.

У ФБК повідомили, що більшість обшуків проводили в рамках кримінальної справи про порушення санітарно-епідеміологічних правил, відкритої після мітингів на підтримку Олексія Навального 23 січня. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, а в разі, якщо порушення призвели з необережності до загибелі людей, винні можуть позбутися волі на строк до семи років.

23 січня в десятках міст Росії пройшли акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, утримуваного в московському слідчому ізоляторі «Матроська тиша». Влада відмовилася їх узгоджувати, в більшості випадків пославшись на санітарні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Незважаючи на це, за оцінкою штабу Навального, на вулиці і площі російських міст вийшли близько 250 тисяч людей. У Москві, Санкт-Петербурзі і Владивостоці під час акцій відбулися сутички протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. Всього було затримано понад три з половиною тисяч учасників акцій, з них майже півтори тисячі – в Москві.

Слідчий комітет Росії порушив понад 20 кримінальних справ проти учасників акцій протесту. Їх звинувачують у застосуванні насильства до поліцейських, закликах до масових заворушень, хуліганстві, залученні неповнолітніх у протиправну діяльність, перекритті доріг, а також в порушенні санітарних правил. По всій країні проходять обшуки й арешти прихильників Навального.

Штаб Навального анонсував нові акції протесту по всій Росії на неділю, 31 січня.