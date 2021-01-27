Голови МЗС G7 закликали владу Росії негайно звільнити Навального

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії) і голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликали російську владу «негайно і без всяких умов» звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, а також всіх затриманих на акціях на його підтримку 23 січня.

Міністри засудили «політично вмотивований» арешт Навального і закликали російську владу дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і дотримуватися прав людини.

«Вкрай сумно, що пан Навальний перебуває під вартою за звинуваченням, яке ще в 2017 році було визнано Європейським судом з прав людини неправомірним і явно необґрунтованим», – йдеться в заяві.

Голови МЗС G7 і голова дипломатії ЄС знову закликали Москву провести розслідування і «надати переконливе пояснення застосування хімічної зброї на території Росії» після отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок», нагадавши, що Росія приєдналася до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Міністри також висловили глибоку стурбованість «затриманнями тисяч мирних протестувальників і журналістів» на акціях 23 січня в підтримку Навального. Це показує, наскільки в Росії «звужується простір» для «опозиції, громадянського суспільства, захисників прав людини і незалежної преси». Вони також закликали російську владу «звільнити тих, хто 23 січня був довільно затриманий за здійснення свого права на мирні зібрання».

23 січня по всій Росії пройшла хвиля масових протестів на підтримку Олексія Навального, затриманого відразу після повернення на батьківщину з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «Новачком» у Росії.

Навального затримали 17 січня на вимогу Федеральної служби з виконання покарань, яка вважає, що політик порушив умови випробувального терміну за вироком у так званій справі «Ів Роше». Наступного дня суд у Хімках відправив його в СІЗО на 30 діб.