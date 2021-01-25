Прихильники Навального анонсували на 31 січня нові протести в Росії

Керівник мережі регіональних штабів російського політика Олексія Навального Леонід Волков оголосив про нові акції протесту з вимогою звільнити його з-під арешту. Як повідомив Волков у твітері, акції заплановані на 31 січня «у всіх містах Росії».

«Чому в неділю, 31 січня? Тому що 2 лютого в Олексія (Навального – ред.) суд. Ближче до суду – потужніше прозвучить наша вимога», – написав Волков, зазначивши, що місце збору в Москві буде оголошене додатково.

23 січня в акціях протесту у понад 100 російських містах на захист Навального, за даними правозахисників, взяли участь до 110 тисяч людей. Хоча, за оцінкою штабу самого політика, всього може йтися про участь в акціях близько 250 тисяч росіян. Близько 3,5 тисячі людей були затримані. Акції не були узгоджені з владою. Поліція застосовувала до людей силу. Правозахисники заявляли, що серед затриманих опинилися близько двох сотень неповнолітніх. Дії російської влади проти демонстрантів засудили політики на Заході і правозахисні організації.