МЗС Росії заявило протест послу США через попередження щодо протестів на підтримку Навального

Міністерство Росії викликало посла Сполучених Штатів Джона Саллівана і заявило йому протест через попередження про акції протесту 23 січня, яке відомство оприлюднило для американських громадян. Про це речниця російського відомства Марія Захарова заявила в ефірі російського телебачення, передає місцева служба Радіо Свобода.

Заступник голови МЗС Сергій Рябков провів із Салліваном бесіду, в ході якої вказав на «необхідність неухильного дотримання законів» Росії. Не уточнюється, чи йшлося тільки про попередження щодо акцій, чи про коментар Державного департаменту США, пізніше оприлюднений у соцмережах.

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Йдеться про попередження посольства щодо запланованих акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. В ньому відомство повідомляло про плани організаторів протестів у 12 містах, в тому числі в Москві. У тексті зазначалося, що мітинги не дозволені владою, посольство радило громадянам Сполучених Штатів уникати демонстрацій та пов’язаних із ними подій.

Американське відомство радило співгромадянам уникати натовпів, демонстрацій, місць проведення заходів, попередити близьких про ймовірну небезпеку, носити з собою паспорт із російською візою.

23 січня Захарова в коментарі російському виданню «Известия» назвала це «втручанням у внутрішні справи» Росії.

23 січня на акціях на підтримку затриманого російського опозиційного політика Олексія Навального взяли участь понад 100 тисяч людей по всій Росії. У штабах Навального заявляють про 250 тисяч учасників. Близько 3,5 тисячі людей були затримані.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.