Росія: жінка, яку на акції 23 січня силовик ударив ногою в живіт, перебуває в реанімації

Жителька російського Санкт-Петербурга, яку 23 січня вдарив ногою в живіт співробітник поліції, перебуває в реанімації. Про це російські інформагенції повідомляють із посиланням на дані науково-дослідного інституту імені Джанелідзе.

«Вона перебуває в кардіохірургічній реанімації. Стан тяжкий. Переведення в терапію (терапевтичне відділення – ред.) не було», – повідомили в інституті.

У засобах інформації зранку 24 січня з’являлися суперечливі повідомлення про стан здоров’я потерпілої. Видання Baza писало, що жінка в реанімації з черепно-мозковою травмою, а видання «Підйом» наводило слова директора НДІ імені Джанелідзе Вадима Мануковського, що вона «почувається чудово» і зазнала лише легкої травми.

За даними Baza, постраждалою є 54-річна Маргарита Юдіна. Відео нападу на неї першим опублікувало видання «Фонтанка». Жінка поцікавилася у співробітників правоохоронних органів, які тягли затриманого на неузгодженій акції протесту, за що його затримали, і отримала удар чоботом у живіт. Вона впала і вдарилася потилицею об асфальт.

Прокуратура і МВС заявили, що проведуть із цього приводу перевірку. Особа співробітника правоохоронних органів поки не встановлена.

Видання Mash у неділю опублікувало аудіозапис, на якому, як стверджується, полковник Сергій Музика, начальник Управління організації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади Санкт-Петербурга, вибачився перед постраждалою і пообіцяв покарати винних, а Маргарита Юдіна вибачення прийняла. Mash стверджує, що Музика прийшов до жінки в лікарню. Офіційних підтверджень цього немає.

У Москві і Петербурзі акції протесту, учасники яких закликали звільнити опозиціонера Олексія Навального, в кількох локаціях супроводжувалися сутичками з поліцією. Всього повідомляють про близько 60 постраждалих, серед яких були і силовики.