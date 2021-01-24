МЗС України закликає Бі-Бі-Сі не називати Севастополь і Сімферополь «російськими містами»

Міністерство закордонних справ України вказало російській службі британського мовника Бі-Бі-Сі на неприпустимість називання російськими окупованих кримських міст, Севастополя та Сімферополя.

«Російська службо Бі-Бі-Сі, не підтримуйте російські фальшиві наративи. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексований, а окупований. Питання міжнародного права», – написав речник МЗС України Олег Ніколенко в твітері, додавши англомовні хештеги «Крим – це Україна» та «Навальний».

Російська служба Бі-Бі-Сі вночі 24 січня, підсумовуючи акції протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального, вказала у твітері, що масові виступи відбулися в 122 містах Росії та 78 містах за межами цієї країни. При цьому окуповані українські міста Севастополь та Сімферополь у цьому списку фігурують як російські, а внизу цього списку міститься позначка, що «Росія анексувала Крим і Севастополь у 2014 році».